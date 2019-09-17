Huawei Watch GT 2 Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarda süren yarış, akıllı saat modellerinde de devam ediyor. Sürekli olarak yeni bir akıllı saat modelinin gündeme geldiğini ve artık akıllı telefonlarda olduğu gibi bir mücadelenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu alanda karşımıza çıkmasını beklediğimiz akıllı saatlerden birisi de Huawei Watch GT 2 modeli olacak.

Sadece tasarım kısmında değil, iç donanım kısmında da önemli yenilikler sunması beklenen akıllı saatler için yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Son olarak akıllı saatlerin görselleri yayınlandı. Bu görseller önemli çünkü merak edilen detayları ortaya çıkarıyor.

Huawei Watch GT 2 Nasıl Bir Saat Olacak?

Görsellere baktığımız zaman Huawei Watch GT 2 akıllı saat modelinin daha dar çerçeveler kullandığını göreceğiz. Dış alanda yer verilen dar çerçevelerin bir nedeni var. Çerçeve alanı biraz daha kısılmış ancak bunun nedeni ekranların biraz daha genişletilmiş olması.

Akıllı saatin ekranı biraz daha geniş tutulmuş gibi duruyor. Tasarım kısmında sunulacak olan bu yenilik bir yana, saatin teknik kısımda da yenilenmesi söz konusu olacak. Teknik kısımda ilk değişiklik yeni akıllı saat çipleri olacak.

Huawei Watch GT 2 içerisinde Kirin A1 çipi kullanılacak. Apple’ın yaptığı stratejiye benzer bir strateji ile ilerleyecek olan marka, bu şekilde çok daha iyi bağlantı imkanı sunacak.

Bunun dışında saatlerin Bluetooth 5.1 bağlantısını desteklemesi de söz konusu olacak. Kalp atış sensörü yenilenecek olan model, çok daha iyi bir aktivite takibi sistemi kullanacak ve eşleştirmelerde çok daha başarılı sonuçlar verecek.

19 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen Huawei Watch GT 2 modelinin, suya ve toza karşı dayanıklı olacağını da ekleyelim. 445 mAh gibi bir batarya kapasitesine sahip olacağı açıklanan akıllı saatin tanıtım videosunu ve sızan görüntüleri de yukarıda bulabilirsiniz.

Fiyat ve benzeri detaylar için 19 Eylül tarihini beklemek gerekecek. Mate 30 modellerinin tanıtımıyla beraber bu seri de ortaya çıkmış olacak. Şimdilik paylaşılan bilgiler bunlar ile sınırlı. Saatin iddiasını 2 gün sonra göreceğiz.