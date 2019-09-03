Huawei Watch GT 2 Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei Watch GT 2 akıllı saat modeli için detaylar ortaya çıkmış durumda. Huawei Watch GT 2 nasıl bir model olacak?

Akıllı saat modellerinde ben de varım diyen Huawei, bu alanda çok hızlı bir yükseliş elde etmeye başladı. Marka Huawei Watch GT satışlarından oldukça memnun. Öyle ki kısa süre sonra Huawei Watch GT 2 modeli gelecek.

Geçtiğimiz günlerde yeni seri akıllı saat modeli için bazı görsellerin sızdırıldığını da hatırlatalım. Saatlerin tasarımının nasıl olacağı konusunda detayları ortaya koyan Huawei Watch GT 2 görsellerine göre, yine iddialı bir modelle karşı karşıya olacağız. Bu kez saatin tasarımında küçük oynamaların olacağı görülüyor. Aynı zamanda saatin ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Huawei Watch GT 2 Nasıl Olacak?

Yeni akıllı saat modelinin tasarım kısmında güncellenmiş bir model olduğunu görmek mümkün olacak. Saatin kasası, biraz daha ince olacak ve biraz daha kullanışlı olacak. Buna karşın saatin genel boyutunun artması bekleniyor. Yani ekran boyutunun artması söz konusu olacak. Ekran boyutunun artmasıyla beraber yeni akıllı saat modelinde daha kolay kullanım da sunulmuş olacak.

Söz konusu akıllı saat modellerinin teknik özellikler kısmında ise biraz daha geliştirilmiş olan bir optik okuyucu kullandığını göreceğiz. Kalp atışını en iyi seviyeye getirecek olan yeni optik okuyucu bölümünün daha iyi veri toplayacağı ve kalp takibini en iyi şekilde yapacağı görülüyor. Yeni seri akıllı saat modelinin bunun dışında nasıl değişikliklerle geleceği konusunda kesin bilgiler yok.

Muhtemelen Huawei tarafından geliştirilmiş olan resmi işletim sisteminin kullanılması gibi sürprizler gelebilir. İşlemci ve diğer teknik özellikler kısmında ise daha nasıl sürprizler sunulacağını şu an için bilmek oldukça zor.

Muhtemelen bu konuda da başarılı bir seri karşımıza çıkacak ve muhtemelen Huawei Watch GT 2 akıllı saat modellerinin Android işletim sistemiyle başa çıkabilecek bir sistemle geldiğini görmek mümkün olacak. Yeni akıllı saat modelinin tanıtımı için çok fazla bir süre kalmadığını da ekleyelim. Mate 30 tanıtımı sırasında yeni modelin de tanıtımı yapılmış olacak.