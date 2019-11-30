Huawei Watch GT 2 ile Galaxy Watch Karşılaştırması

Akıllı saat teknolojileri içerisinde birbirleriyle yarışan markalar arasında yer alan Huawei ve Samsung arasındaki rekabet her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Son olarak rekabet Huawei Watch GT 2 akıllı saat modelinde yaşanıyor. Samsung’un piyasadaki akıllı saat modeli Galaxy Watch için yeni rakip olarak gösterilen Huawei Watch GT 2, yeni bir yarışı da başlatmış oldu. Peki, hangi akıllı saat modeli daha iyi? Watch GT 2 ile Galaxy Watch karşılaştırmasına geçelim.

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Tasarımlar Nasıl?

Akıllı saatler tasarım kısmında belli bir sınıf atlamayı başardı. Yeni akıllı saatlerin genel olarak tasarımları güzel. Bu yorumu her iki akıllı saat için de yapmamız mümkün. İlk olarak bu kısımdan başlamak gerekiyor.

Galaxy Watch

Tasarım kısmında ilk olarak Samsung, saatinden başlamak gerekiyor. İçe doğru eğimli bir cam kullanan akıllı saatin, üst kısımda dairesel bir çember bulunuyor. Vida sistemi çember sayesinde, sadece halkayı çevirerek menüler ve uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Dış çerçeve kısmında ise paslanmaz çelik malzemenin kullanıldığını ekleyelim.

Kayış kısmında ise 22 mm kayışlara yer veriliyor. Saat kutudan silikon çizgili bir kayışla çıkıyor. İsterseniz bu kayışları değiştirebiliyorsunuz. Kasa kısmında ise 42 mm ve 46 mm seçenekleri sunuluyor. 63 gram ağırlığı bulunan serinin kalınlık değeri ise 46 mm kasa için 13 mm.

Watch GT 2

Huawei’nin yeni akıllı saati, birinci seriye benzer bir tasarımla geliyor. Samsung’un akıllı saatine göre değerlendirecek olursak, ekranın çerçeveye göre biraz daha dışa çıktığını görmekteyiz. Dış çerçeveye kadar uzanan ekran camı, daha geniş bir yüzey sunulduğunu gösteriyor.

Bu modelde de çerçeve kısmında paslanmaz çelik çerçeveye yer veriliyor. 42 mm ve 46 mm seçenekleri olan Watch GT 2, 10.7 mm kalınlıkla geliyor ve sport ile classic modeller olmak üzere iki farklı modelle sunuluyor. Ağırlık ise 41 gram. Kordon kısmında da yine 22 mm standart kordonlara yer veriliyor ve bu kordonlar değiştirilebiliyor.

Tasarıma baktığımız zaman Samsung’un akıllı saatinin daha oturaklı olduğunu görüyoruz. Hem kasa kısmında hem de cam kısmında biraz daha başarılı bir tasarım söz konusu. Ayrıca saatin üzerinde yer alan vida çerçevede, saate bir hayli işlevsellik kazandırıyor. Böyle değerlendirdiğimi zaman Samsung’un akıllı saatinin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Ekranlar Nasıl?

Ekranlar kısmında da yine çekişmeli bir yarış var. Her iki akıllı saat modelinde de benzer ekranlar kullanılmış.

Galaxy Watch

Samsung ekran konusunda akıllı telefonlarında kendisini kanıtlamış olan markalar arasında yer alıyor. Samsung’un akıllı saatlerinde de aynı yapıyı koruduğunu söylemek gerekiyor. Yine akıllı saatlerde de markanın ekran kısmında farkını gösterdiği görülüyor.

Kavisli Super AMOLED ekranın kullanıldığı akıllı saat, Gorilla DX+ camlara sahip. Bu sayede daha korunaklı bir saat sunulduğunu eklemek gerekiyor. Ekran boyutu kısmında 1.3 inç ekran boyutuna yer veriliyor. 360 X 360 piksel çözünürlük değeri olan modelde 16M renk sayısı var ve 278 PPi piksel yoğunluğu bulunuyor.

Watch GT 2

Huawei yeni akıllı saat modeliyle beraber ekranları da yeniledi. Burada markanın AMOLED ekran kullandığını ve 3D camlara yer verdiğini görüyoruz. Sürekli açık ekran teknolojisini de destekleyen Watch GT 2, 1.39 inç ekran boyutu ile geliyor. 454 X 454 piksel çözünürlük değeri olan ekranda 16M renk sayısı var ve 356 PPi piksel yoğunluğu sunuyor.

Açıkçası ekran konusunda Huawei pek tecrübeli bir marka değil. Akıllı saatin ekranının genel görüntü olarak şık durduğunu söyleyebiliriz ancak Samsung ekran konusunda hem kendisini kanıtlamış bir marka hem de işlevselliğe baktığımız zaman daha önce bir model.

Değerlendirme

Samsung saatin ekranı biraz daha içe doğru bir tasarıma sahip. Bu da ekranın dış etkilerden gelebilecek herhangi bir zarara karşı koruma sunmasını sağlıyor. Watch GT 2 akıllı saat modelinde ise cam öne çıkarılmış. Bu da camın çok daha kolay bir şekilde hasar alabileceği anlamına gelmekte. Sadece böyle bile değerlendirdiğimiz zaman, Samsung daha önde.

Teknik Donanımlarda Durum Ne?

Her iki akıllı saat için de fiyat aralığına baktığımız zaman amiral gemisi akıllı saatler sunulduğunu görmekteyiz. Teknik özellik karşılaştırmasında da bunu dikkate almak gerekiyor.

Galaxy Watch

Samsung’un akıllı saatinin içerisinde yine Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9110 işlemcilerine yer veriliyor. 1.15 GHz saat hızı bulunan işlemci çift çekirdekli. Depolama alanı kısmında ise 4 GB depolama alanına yer veriliyor.

RAM kısmında da 768 MB bellek miktarı sunuluyor ki bu değer de gerçekten başarılı bir RAM değeri. Hele ki bir akıllı saat için. Hem iOS hem de Android işletim sisteminde kullanılabilen akıllı saat ivmeölçer, barometre, altimetre, kalp atış sensörü, ortam ışığı sensörü ve jiroskop sensörü kullanıyor.

Tüm aktiviteleri takip edebilen akıllı saatin mikrofonu ve hoparlörü de var. Bu sayede saat üzerinden görüşme yapabiliyorsunuz. Uyku izleme gibi özellikleri de olan akıllı saatin özellikle Tizen işletim sistemi öne çıkıyor. Saat içerisinde Tizen 4.0 işletim sistemi kullanılıyor. Bu sayede saate uyumlu birçok uygulamayı yükleyebiliyorsunuz.

Pil kısmında da 472 mAh değerinde bir bataryaya yer verildiğini ve 168 saat civarında yeterli bekleme süresinin sunulduğunu söyleyelim. Ayrıca saatte IP68 sertifikası bulunuyor. Yani hem suya hem de toza dayanıklı bir seri söz konusu.

Watch GT 2

Yeni akıllı saat modelinde Huawei tarafından özelleştirilmiş olan bir sistem sunuluyor. Saatin içerisinde Kirin A1 işlemcileri kullanılmış. Huawei tarafından sunulan yeni işlemci modelinin yanında 32 MB RAM miktarı var. Fakat RAM konusunda kendi bir açıklama yapılmadığını da ekleyelim. İlk saat içerisinde dahili hafıza yoktu. Bu saatte 4 GB depolama alanı var.

Pusula, altimetre, kalp atış sensörü, ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, barometre sensörleri bulunan akıllı saat, detaylı spor takibi yapabiliyor.

Yine hoparlör ve mikrofon sunulan saat üzerinden konuşma yapmak mümkün. Watch GT 2 ile Galaxy Watch karşılaştırmasında her iki akıllı saatin ortak noktalarından birisi de bu.

Uyku izlemesi de sunan akıllı saatin, işletim sistemi ise Lite OS. Bu nedenle herhangi bir uygulama yüklemek mümkün değil. Pil kısmında ise 455 mAh değerinde bir batarya söz konusu. Böylece 14 gün bekleme süresi sunuluyor.

Watch GT 2 ile Galaxy Watch Fiyat

Watch GT 2: 1450 – 1500 TL

Galaxy Watch: 1900 – 2100 TL

Watch GT 2 ile Galaxy Watch Karşılaştırma Yorumu

Her iki akıllı saatin de özelliklerinden söz ettik. Watch GT 2 ile Galaxy Watch karşılaştırmasında kazananın açık ara Samsung Galaxy Watch olduğunu söyleyebiliriz. İlk neden söz konusu akıllı saatin uygulama desteği. Samsung’un akıllı saat modelinde uygulama yüklemek ve saati özelleştirmek mümkün. Ayrıca bu seride rehberinizi doğrudan akıllı saatiniz ile eşleştirebiliyorsunuz.

Watch GT 2 modelinde uygulama yükleme imkanınız yok ve sadece 10 kişiyi Huawei Health uygulaması üzerinden saat rehberinize ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca iOS kullanıcıları için Huawei Health uygulamalarında bazı sınırlamalar var. Mesela stres ölçümü yapamıyorsunuz. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Watch GT 2 ile Galaxy Watch karşılaştırmasından Samsung öne çıkıyor.