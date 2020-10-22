Huawei Watch GT 2 Porsche Design Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Watch GT 2Porsche Design, aşınmaya dayanıklı bir safir cam ve hafif bir titanyum çerçevesi ile birlikte geliyor. Saatin arkası cilt dostu seramikten, bilek kayışı ise titanyumdan yapılmış ve kelebek tokalı bir tasarıma sahip. Kayışın bölümlerinde, çıkarmanıza veya çıplak ellerinizle takmanıza izin veren bir kaydırıcı bulunuyor, kayışın uzunluğunu ayarlamak için herhangi bir alet gerekmiyor.

Saat, tırmanma, sörf, kürek çekme dahil olmak üzere 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor. Ses rehberli 10 koşu sahası bulunuyor, ayrıca bir kayak koçu, bir golf sürüş menzili modunu da beraberinde getiriyor.

Bu saatle, golf sahasından çıkıp doğaya doğru yola çıktığınızda, sizi olumsuz hava koşullarına karşı uyarabilecek bir barometreye erişiminiz olacak. Saat ayrıca güneşin doğuşunu ve batışını, ayın evresini ve gelgiti de izliyor, böylece suda veya kuru toprakta maceraya atılabilmeniz için adeta sizi teşvik etmiş oluyor.

Saat, 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olduğu için yüzerken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Route Back, kros koşusu, doğa yürüyüşü veya tırmanma anterenmanları esnasında başlangıç ​​konumunuza ne zaman döneceğinizi hesaplayan bu akıllı saatin tasarımı da bir harika.

Seramik arka yüze yerleştirilmiş, kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerini kaplayan safir camdan oluşan saat, düşük güç optimizasyonları sayesinde okumalarınızı günün 24 saati izleyebiliyor TruSleep 2.0 özelliği, 6 yaygın uyku sorunu türünü teşhis edebiliyor? TruRelax da stres seviyenizi izleyebiliyor.

Porsche Design Huawei Watch GT 2, normal kullanımda 14 güne, yoğun kullanımda 8 güne kadar çalışabiliyor. Sabahları şarj cihazına takabiliyorsunuz ve 5 dakika içinde 10 saat kullanıma hazır hale geliyor.

Normal Watch GT 2 Pro gibi, bu da tescilli bir Huawei işletim sistemi çalıştırıyor. 1,39 inç OLED ekrana ve 46 milimetre gövdeye sahip olan saat, aynı zamanda safir ve titanyum bir yapıya sahip. Saatin Porsche Design modeli iki kat daha pahalı ve 700 euroluk bir fiyat etiketine sahip.