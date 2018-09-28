Akıllı saat pazarındaki genişleme, her markaya yansımaya başladı. Çok kısa bir süre öncesinde tanıtılan Apple Watch 4 akıllı saatlerine gösterilen talep, durumun ne boyutta olduğunun en büyük kanıtı. Artık akıllı telefonlar kadar ilgi görmeye başlayan akıllı saat alanında öne çıkan markalardan birisi de Huawei. Hem kendi adıyla hem de Honor adı altında yeni akıllı saatlerini ortaya koyan marka, şimdilerde bir model üzerinde daha çalışıyor. Daha önce sertifikalarda gözüktüğünü belirttiğimiz Huawei Watch GT akıllı saatlerinin, şimdi ise FCC üzerinden ortaya çıktığını belirtelim.

FCC onayı sonrasında saatlerin özellikleri konusunda da çok önemli bilgileri elde etme şansımız oldu. Hemen bu detaylardan bahsedelim.

Huawei Watch GT Nasıl Bir Akıllı Saat Olacak?

Yeni akıllı saat için en büyük değişiklik pil kısmında karşımıza çıkacak. Şaşırtıcı bir şekilde bu model daha küçük pillerle gelecek. Eski seriye göre 10 mAh daha düşük kapasiteli pil kullanacak olan Huawei Watch GT, 410 mAh değerinde bir batarya ile karşımıza çıkacak. Bataryanın değişmesi, boyut kısmında ya da sensörler kısmında bir değişiklik olacağının işareti olarak gösterilebilir. Fakat henüz boyut kısmında net bilgiler elde edemedik.

Bu nedenle saatin ekran boyutunun ne kadar olacağı tartışmaları devam ediyor. FCC onayında ortaya çıkan başka detaylarda var. Mesela, pil küçülmüş olsa da özel bir şarj istasyonuyla geleceği ve 5W değeriyle şarj olacağı gibi bilgiler var.

Muhtemelen Apple Watch 4 akıllı saatine rakip olmasını beklediğimiz serisinin içerisinde Snapdragon Wear 3100 yeni seri işlemciler görmeyi bekliyoruz. RAM kapasitesinin 768 MB olarak gözükmesi, saatin 1 GB RAM bellekle geleceğinin de işareti. Bu değerler önemli çünkü hem işlem gücü kısmında hem de sensörlerin yetenekleri konusunda daha iyi sonuçların elde edileceği düşünülüyor.

Tüm bu özelliklerle beraber 16 Ekim tarihinde tanıtılacak olan yeni akıllı saat, muhtemelen rakiplerine göre daha uygun bir fiyat aralığında olacak. Saatin tanıtımının ardından özellikleri yakından inceleyeceğiz.