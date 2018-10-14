Akıllı telefonlar üzerinde yeni modellerle ilgili çalışmalar yapan Huawei, çok kısa süre sonra çok iddialı akıllı telefonlar tanıtacak. Mate 20 serisini karşımıza çıkaracak olan markanın, bir diğer yandan ise yeni bir akıllı saat modeli tanıtması bekleniyor. Bu kez tanıtılacak yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT olacak. Daha önce FCC onayında ortaya çıkan ve birkaç kez özelliklerini paylaştığımız yeni modelin şimdi ise tüm özellikleri belli oldu. Yeni akıllı saat yanlışlıkla sitede yayınlandı. Yeni modelin merakla beklenen özelliklerinin neler olduğunu da böylelikle görmüş olduk. Sözü daha fazla uzatmadan Huawei Watch GT akıllı saati için paylaşılan özelliklerden söz edelim.

Huawei Watch GT Özellikleri Neler?

Yeni akıllı saat modelinin içerisinde yer alan işlemci modeli Cortex M4 olacak. Cortex M4 işlemcilerinin ne kadar performanslı olacağı tartışılır. Bunun dışında saatin 1.3 inçlik bir ekran sunduğunu göreceğiz.

Dairesel ekran tasarımıyla beraber gelecek olan model, AMOLED ekran sunacak ve 454 X 454 piksel çözünürlük değeri karşımıza çıkacak. Ekranların ne kadar kaliteli olacağını da yine tanıtım sonrasında görmek mümkün olacak. Şimdilik bu değerlere baktığımız zaman başarılı bir ekran geleceğini söyleyebiliriz.

GPS destekli olacak olan yeni modelin içerisinde yer alacak olan bataryalarının ise 420 mAh değerinde olacağını söyleyebiliriz. Huawei kendi işletim sistemiyle sunacağı akıllı saat modelinin içerisinde paslanmaz çelik malzeme kullanmış. Yani hem saatin sağlam olması hem de işlevsel olması amaç edinmiş. 5 ATM basınca kadar dayanacağı belirtilen Huawei Watch GT, doğru kalp ritmi ölçmek adına arka kısımda özel bir seramik malzeme ile gelecek.

Kablosuz şarj desteğini de sunması ve hatta kablosuz şarj desteği için sunulacak olan adaptörleri kutu içeriğinde bulundurması beklenen Huawei Watch GT, 200 Euro gibi bir fiyatla satışa çıkacak. Saatin tüm dünya genelinde satılması bekleniyor. Tanıtım içinse çok beklemek gerekmeyecek. Mate 20 modelleriyle beraber Huawei Watch GT modelleri de tanıtılacak.