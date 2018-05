Huawei Y3 (2018) Özellikleri ve Görüntüleri Resmi Sitede Yayınlandı

Bir önceki ay Huawei yöneticilerinden biri yaklaşan bir Y serisi telefonun şirketin ilk Android Go telefonu olarak tanıtılabileceğini doğrulamıştı. Ayrıca telefonun Güney Afrika’da Mayıs ayında satışa çıkacağını da belirtmişti. Bugün ise bu akıllı telefon Huawei‘nin resmi sitesinde tüm özellikleri ve resmi görüntüleri eşliğinde listelendi.

Huawei Y3 (2018) görüntüleri bir polikarbonat şasiye sahip olduğunu gösteriyor. 145.1 x 73.7 x 9.45mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olacak telefon beyaz, gri ve altın gibi renk seçenekleriyle geliyor. Huawei Y3 (2018) 854 x 480 piksel çözünürlük ve 16:9 geleneksel en-boy oranını destekleyen 5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Huawei Y3 (2018) MediaTek MT6737 yonga seti ve 1 GB RAM tarafından güçlendirildi. 8 GB dahili bir depolama alanını bünyesinde barındırıyor. Huawei Y3 (2018) bir microSD kart desteğine de sahiptir. Bunun yanısıra depolamayı daha iyi kullanmak için iyi bir F2FS dosya sistemine de sahiptir. Telefon ayrıca 2280mAh bataryadan gücünü alır. Huawei Y3 (2018) Google Go, Google Asistan Go, Google Haritalar Go, YouTube Go vb. diğer Go sürüm uygulamaları ile gelen Android Oreo (Go sürümü) ile kutudan çıkar. f / 2.0 diyafram ile 8 megapiksellik bir arka kamera var. Bu kamera ayrıca LED flaş ve otomatik odaklama desteğine de sahip. 2 megapiksellik de sabit odaklı bir ön kamerası bulunuyor. Huawei Y3 (2018) müzik dinlerken ve film seyrederken güçlendirilmiş ses deneyimi için iyi bir hoparlörle donatılmıştır. Bir parmak izi okuyucusu ise malesef yok. Telefonda bulunan bağlantı özellikleri arasında 4G LTE, 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, GPS, microUSB 2.0 ve 3.5mm ses girişi var. Huawei bugün Y3 (2018) gelişini resmen duyurdu. Artık akıllı telefonun Zambia Huawei web sitesinde yer almasıyla birlikte Çinli firmanın fiyatlandırmayı da yakında doğrulaması bekleniyor. Bu yazıda ve gelen bilgilerde Y3 (2018) alacak olan diğer piyasalar hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Diğer Android Go telefonlarında olduğu gibi Y3 (2018)‘in de yakında diğer gelişmekte olan piyasalarda satışa çıkması bekleniyor.