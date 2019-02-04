Huawei Y5 2018 BİM’in bu haftaki aktüel ürünlerinde satışa çıktı. 899 TL fiyata satışa sunulacak olan akıllı telefonu 8 Şubat 2019 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarından satın alabilirsiniz.

Peki BİM’in Huawei Y5 2018 için belirlediği 899 TL fiyat bu telefon için alınabilecek bir fiyat mıdır ? Ya da piyasadaki en ucuz Huawei Y5 2018 midir? Gelin hep birlikte göz atalım.

Huawei Y5 2018 Özellikleri

Yüz tanıma: Var

Çift Sim Kart Desteği: Var

Ekran Boyutu: 5,45 inç

Batarya: 3020 mAh

Dahili Hafıza: 16 GB

RAM: 2 GB

Arka Kamera Çözünürlük: 8 MP

Ön Kamera Çözünürlük: 5 MP

Video Kayıt: 1080p@30fps (Full HD)

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Pie)

4.5G: Var

Garanti: 2 Yıl Huawei Türkiye Garantisi

İşlemci: Mediatek MT6739

CPU Çekirdek Sayısı: 4

Genel özellikleri bu şekilde. Öne çıkan özellikleri ise yüz tanıma sistemi. Yani bu telefonda parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Onun yerine yüzünüzü kızılötesi ışınlarla tarayıp, telefonun kilidini açan bir yüz tanıma teknoloji bulunuyor.

Peki gelelim en önemli konuya. Bu özellikler tamam ama bu fiyata alınabilir mi? Biz alınabileceğini düşünüyoruz. Çünkü BİM’den daha ucuza hiç bir yerde bu ürünü alamazsınız. En az 1.000 TL civarında piyasada satıldığını belirtelim. BİM’de ise 899 TL.

Telefonun tüm özelliklerine buradan göz atabilirsiniz.