Huawei Y5 2019, Helio A22 İşlemci İle Geliyor

İlk olarak, Filipinler’de Helio A22 işlemci ile Huawei Y6 Pro 2019 göründü. Daha sonra Huawei Y6 2019 olarak daha az RAM kapasitesi ile ortaya çıktı ve sonunda Pakistan’da Y6 Prime 2019 olarak yeniden adlandırıldı.

Şimdi biraz daha küçük ekrana sahip benzer bir telefon ve Huawei Y5 2019 ismi bir fotoğraf ve bazı özelliklerle ortaya çıktı.

Huawei Y5 2019, 2GHz hızında çalışan ve 2 GB RAM ile birlikte kullanılan dört çekirdekli işlemcili (genelde alt segment telefonlarda kullanılır) Helio A22 (MediaTek MT6761) ile görüntülerde yer aldı. Ayrıca 19: 9 oranı ile 1520 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip bir ekranı var. Telefon, Huawei‘nin en güncel arayüzü olan EMUI 9.0 ve Android Pie (9.0) ile birlikte gelecek.

Sızıntı görüntüde lansmanlarla ilgili hiçbir şey görünmüyor ancak Android Enterprise listesi gibi görünüyor, bu da telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.