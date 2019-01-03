Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri için seçenekler artmaya devam ediyor. Düşük bütçeye sahip olan akıllı telefon modellerinden birisi de Huawei Y5 Lite akıllı telefonu oldu. Bir süredir Android Go projesine dahil olarak yeni bir akıllı telefonun geleceği konusunda bilgiler verilmişti.

Fakat bu modelin nasıl özellikleri olacağı ya da ne zaman tanıtılacağı konusunda net bilgiler yoktu. Şimdi ise Huawei Y5 Lite akıllı telefonları için merak edilen detaylar açıklandı. Hem tasarım özellikleri hem de teknmik özellikleri ortaya çıkan uygun fiyatlı modelin detaylarına bakalım.

Huawei Y5 Lite Tasarımı Nasıl?

Cihazın oldukça sıradan bir tasarımı var. Aynı sınıfta diğer akıllı telefon modellerinde bulunan tasarımdan çok farklı bir tasarım sunulduğunu söylemek yanlış olur. Arka kısımda flaş ışığının da içinde bulunduğu bir kamera alanı var ve bu alanın hemen yanında kamera bulunuyor.

Ön kısma baktığımız zaman ise çok farklı bir ekran tasarımı görmüyoruz. Yine üst kısımda çerçeve alanı ve alt kısımda da Huawei yazısının yer aldığını görüyoruz.

Teknik Özellikler Nasıl?

Huawei Y5 Lite akıllı telefonlarının teknik kısımda nasıl özellikler sunduğuna bakalım. Dediğimiz gibi Huawei Y5 Lite akıllı telefonları giriş seviyesi özelliklere sahip. Ekran kısmında 5.45 inçlik bir panel kullanımı yapılmış. Bu ekran boyutuyla beraber 1440 X 720 piksel çözünürlük değerine de yer veriliyor. IPS LCD ekran teknolojisiyle beraber gelen Huawei Y5 Lite işlemci kısmında da çok önemli bir ayrıcalık sunmuyor.

İşlemci açıklanmadı ancak 1.5 GHz gibi bir değer sunulduğu düşünülüyor. 1 GB RAM bellek miktarı ve 16 GB depolama alanı ise yine standart olan özellikler arasında. 8 MP değerinde arka kamera ve 5 MP değerinde de ön kamerası bulunan Huawei Y5 Lite modelinin Android Go projesine de dahil olduğunu eklemek gerek.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefonların 100 Euro satış fiyatının olduğunu da ekleyelim. Satışların bölge sınırı olup olmayacağı ise bilinmiyor.