Huawei Y5 Prime (2018) Sessizce Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Huawei‘nin orta sınıf ve giriş seviyesi telefonlarının olduğu Y serisi sessiz sedasız bir şekilde çeşitli pazarlara yöneliyor. P ve Mate serisinin göz alıcı açılış etkinliğinden faydalanmasalar bile bu serideki telefonlar Huawei‘nin satışlarının büyük bölümünü oluşturuyorlar.

Y5 Prime (2018) kısa bir süre önce Huawei‘nin resmi web sitesinde yer almıştı. Daha sonrasında ise TENAA kayıtlarında görüldüğünü bu haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Bu gelişmeler de akıllı telefonun çok yakında satışa sunulacağını düşündürdü. Akıllı telefonun özellikleri bakımından çok da övünecek bir yanı yok. Ancak fiyatı özelliklerine göre düzgün olduğu sürece özellikler çok önemli olmamalı.

İlk olarak cihaz çift SIM desteği sunuyor ancak bazı pazarlar sadece tek SIM modeli alacaklar. İçerisinde Huawei‘nin orta sınıf akıllı telefonlarında bulunan 1,5 GHz dört çekirdekli işlemci var. 2GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama alanı telefonun diğer ana özellikleri arasında bulunuyor. Ayrıca arka tarafta 13 megapiksellik bir kamerası ve ön tarafta 5 megapiksel bir selfie kamerası var. Şaşırtıcı bir şekilde Y5 Prime (2018) modeli Yüz Tanıma Kilidi özelliği sunuyor. Ancak gelecekte piyasaya sürülecek bir yazılım güncellemesinden sonra bu özellik kullanılabilir olacak.

Son olarak telefonun 3020 mAh batarya ile çalıştığını belirtelim. Orta seviye bir cihaz olduğu düşünürsek kutudan Android 8.1 sürümü yani Oreo’nun en güncel sürümü ile çıkması büyük bir avantaj olarak sayılabilir.