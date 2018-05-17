Huawei Y5 Prime (2018) teknik çizimleri geçen ay internette sızdırıldı. Telefonun bugün de TENAA kayıtları ortaya çıktı. Bu yüzden tanıtımına çok az zaman kaldığını düşünmeye başladık diyebiliriz.

Telefonun model numarası sırasıyla DRA-AL00 ve DRA-TL00 ile iki çeşit göründü. Her ikisi de aynı özelliklere sahip ve muhtemelen sadece ağ farklılıkları sebebiyle bu iki çeşit vardır.

Huawei Y5 Prime (2018) modeli 5,45 inç 1440 x 720 ekrana sahip ve 1.5GHz dört çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. MicroSD kart yuvası üzerinden 256GB’a kadar genişletilebilen 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Arkada 13MP kamerası ve ön tarafta ise 5 MP selfie kamerası var. Android 8.1 Oreo çalıştıran telefon 2920mAh pil tarafından güçlendirilmiş. TENAA kayıtlarında telefonun siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile geleceği belirtilmiş.

Telefon 142 g ağırlığında ve 146,5 x 70,9 x 8,3 mm boyutlarında görünüyor. TENAA’da bulunan resimler Huawei Y5 Prime (2018) modelinin bir parmak izi tarayıcısına sahip olmadığını da bizlere açıkça doğruluyor.

Düşük bütçesi olan kullanıcılar için yapılmış bu telefon ülkemizde tahminen GSM operatörlerinin kampanyaları dahilinde satışa çıkacaktır.

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