Huawei Y6 2017 Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Huawei bu ay zaten iki yeni Y serisi akıllı telefonu piyasaya sundu, bu nedenle Çinli şirketin üçüncü bir tane olan Y6 2017‘yi sessizce başlatması şaşırtıcı değil.

Adından da anlaşılabileceği gibi, Y6 2017, iki yıl önce piyasaya sürülen Huawei Y6‘nın devamı niteliğindedir. Açıkçası, yeni cihaz önceki cihaza kıyasla birçok yenilikle birlikte geliyor, bu yüzden öğrenmek istediğiniz şey buysa kesinlikle yükseltmeye değer.

Bununla birlikte, Huawei Y6 2017 uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmaya devam ettiğinden, teknik özellikleri hiç etkileyici değil. Bunun üzerine, Çinli telefon üreticisi OS’nin yeni bir sürümüne geçmek yerine Android 6.0 Marshmallow‘ı telefona dahil etmeye karar verdi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Y6 2017, 2GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama birimi ile birleştirilmiş 1.4GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T işlemci ile donatılmıştır. Akıllı telefon, HD (720p) çözünürlük ve 3,000 mAh pil ile 5 inçlik bir IPS ekranı spor yapıyor.

Arka tarafta 13 megapiksellik bir fotoğraf lensi var, ön yüzde ise Huawei, selfie ve video görüşmesi için ikincil bir 5 megapiksel kamera ekledi. Oldukça büyük batarya ve iyi fotoğraf makinesinin yanı sıra, Huawei Y6 2017 modelinin bir diğer satış noktası da çift SIM desteğine sahip olması olabilir.

Huawei, Y6 2017 satışa sunulduğunda ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor. Ancak fiyatın 200 € ‘dan düşük olmasını bekliyoruz.