Huawei Y6 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Y6 Pro 2019, Ocak ayının sonunda Sri Lanka’da tanıtıldı. Daha sonra Şubat ayında Filipinler’de tanıtıldı. Huawei şimdi ise akıllı telefonun standart modelini tanıttı. Huawei Y6 2019 modeli Pro sürümünün birçok özelliğine sahip.

Huawei Y6 2019 modeli Y6 Pro’nun 6.09 inçlik 1560×720 çentikli ekranını ve ayrıca 12nm Helio A22 işlemcisini koruyor. Fakat sadece 2GB RAM ile birlikte geliyor. Dahili depolama alanı hala 32GB‘dir. Bunu da MicroSD kart desteği sayesinde 512 GB’ye genişletebilirsiniz.

Çentik 8MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Düşük ışıklı ortamlarda parlak ve doğal portre görüntüleri çekmek için ekranın kendi ışığıyla çalışan Selfie Toning Flash 2.0 var.

Arka kamera ise, daha iyi düşük ışıkta görüntü elde etmek için %50 daha fazla ışığa izin veren f/1.8 açıklığa sahip bir 13MP sensördür. Y6 Pro 2019’dan farklı olarak, Y6 modelinin arkasında parmak izi tarayıcı var. Aynı zamanda Face Unlock desteğini de taşıyor.

Y6 2019, MicroUSB portu ile şarj olan 3020mAh bir bataryaya sahip. Aynı zamanda Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 ile kutudan çıkacak. Daha güçlü bas özellikli 6 desibel ses çıkartabilen, Huawei SuperSound hoparlörüne ev sahipliği yapıyor.

Huawei Y6 2019 Renk Seçenekleri ve Fiyatı

Y6 2019 üç renk seçeneğiyle geliyor – Geceyarısı Siyahı, Safir Mavisi ve Kehribar Kahverengi. Kahverengi sürümünde, deri biçiminde bir arka panel olacak.

Şu an fiyatlandırma ve bulunabilirlik hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.