Sadece amiral gemisi akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmayan Huawei, son yıllarda giriş ve orta segment modelleri üzerinde de sıkı bir çalışma yapmaya başladı. Ardı ardına fiyat performans serisi akıllı telefonların sunulmaya başlandığını da gördük. Bu modellerden birisi de Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonları oldu. Kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarının özelliklerine baktığımız zaman da dikkat çeken birçok önemli detayı görüyoruz. Modelin fiyatına, çıkış tarihine ve daha birçok detaya geçiyoruz.

Huawei Y6 Pro 2019 Tasarımı

Tasarım konusunda dikkat çeken bir akıllı telefon serisinin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir akıllı telefonda ilk dikkat çeken detayın tasarım olduğunu düşünecek olursak Huawei bu konuda başarılı gibi gözüküyor. Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarında da yine tasarım kısmında istenen başarı elde edilmiş gibi duruyor. Tıpkı Y7 akıllı telefon modellerinde olduğu gibi Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarında da su damlası çentik alanına yer veriliyor.

Su damlası çentik alanı, ekranın çok daha geniş bir tasarımla karşımıza çıkmasını sağlamakta. Ekran kısmında su damlası çentik alanının tek detay olmasını ekleyelim. Bunun dışında bir de alt çerçeve alanı karşımıza çıkıyor. Alt kısımda Huawei yazısının yer aldığı bir çerçeve bölümü var. Bu çerçeve alanı da oldukça geniş ve ekran gövde oranının düşmesini sağlıyor.

Genel olarak ekran tasarımı bu yönde. Arka kapak kısmında tek arka kameranın öne çıktığı bir tasarım var. Yine köşeye konumlandırılmış olan bir kamera alanı var. Çift arka kameranın bulunduğu kamera alanına bir hayli benzeyen kamera alanında ise tek arka kamera bulunuyor. Çift arka kamera yerine tek bir arka kamera kullanıldığı görülüyor.

Bunun dışında parmak izi sensörlerinin de arka kısımdan kaldırıldığını görüyoruz. Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarında parmak izi sensörleri bulunmuyor. Tüm bu tasarım detaylarıyla beraber belirtilen ölçüler ise 156.28 mm X 73.5 mm X 8 mm olarak açıklandı. Telefonun ağırlığının ise 150 gram olarak açıklandığını ekleyelim. Renk seçeneklerinde ise mavi ve siyah renkleri var.

Huawei Y6 Pro 2019 Ekran Özellikleri

Damla çentik alanıyla öne çıkan ekran kısmında da çok üst düzey özelliklerin sunulduğunu söylemek yanlış olur. Yine fiyatı aşağı çekecek detaylar söz konusu. OLED yerine IPS LCD ekranlar kullanılıyor. Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarında yer alan IPS LCD ekranların çözünürlük değeri de 720 X 1560 piksel olarak açıklanmış durumda.

6.09 inçlik ekranların bu çözünürlük değeriyle beraber sunduğu piksel yoğunluk değeri ise 282 PPi olarak açıklandı. Yine standart bir şekilde karşımıza çıkan 16 milyon renk seçeneğini sunan ekranların, başka herhangi bir fark yaratıcı özelliği bulunmuyor.

Huawei Y6 Pro 2019 Teknik Özellikleri

Giriş seviyesi akıllı telefonların işlemcileri kısmında ise MediaTek serisine yer veriliyor. MediaTek Helio A22 işlemcilerinin sunulduğu akıllı telefon, 2 GHz değerinde hız sunuyor. 4 çekirdekli olarak sunulan işlemciler, genel olarak başarılı performans değerleri çiziyor. Tabii ki bu yorumun, telefonun sınıfına göre yapılan bir yorum olduğunu söylemek gerekiyor. Kendi sınıfına göre iyi bir akıllı telefon sunan marka, grafik birimi kısmında ise PowerVR GE8320 serisine yer veriliyor.

Yine MediaTek işlemcilerin beraberinde gelen grafik biriminin de orta seviye olduğunu eklemek gerekiyor. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin dışında RAM bellek kısmında da 3 GB RAM bellek seçeneğine yer verilmiş durumda.

3 GB RAM bellek miktarının yanında depolama birimi kısmında ise yine 32 GB seçeneğini görüyoruz. Bu serinin de en büyük avantajlarından birisi 512 GB depolama alanına kadar yükseltilebilir bir hafıza sunuyor olması. Tıpkı Y7 akıllı telefonlarında olduğu gibi yine yükseltilebilir hafıza bir hayli başarılı.

Kamera Özellikleri

Huawei akıllı telefonlarında yer verilen kamera özellikleri bir hayli dikkat çekici. Genel olarak amiral gemisi akıllı telefon modellerinde üst segment kamera özellikleri görüyoruz. Bu seride ise çok başarılı bir kamera söz konusu değil. Bu seride daha çok standart bir kamera dizilimine yer verilmiş durumda. 13 MP değerinde tek arka kamera kullanan Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarının kameraları f/1.8 diyafram açıklığına sahip.

f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip olan akıllı telefonların Full HD çekim yapabildiğini de ekleyelim. 30 FPS çekim desteği sunan arka kameranın dışında ön kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir ana kameraya yer veriliyor. Ayrıca ön kamera kısmında da LED flaş desteğine yer veriliyor. Kameraların en büyük artısının otomatik odaklama artısı olduğunu da ekleyelim.

Batarya ve Ekstra Teknolojiler

Söz konusu model ekran boyutuna göre ideal bir batarya kapasitesiyle beraber geliyor. Bu seride 3020 mAh değerinde bir bataryaya yer veriliyor. 3020 mAh değerinde bataryalarda herhangi bir hızlı şarj desteğinin de bulunmadığını belirtelim.

Standart şarj teknolojisinde akıllı telefonlar sunulmuş durumda. Batarya kapasitesi dışında söz edebileceğimiz ekstra özelliklerden birisinin de işletim sistemi desteği olduğunu ekleyelim. İşletim sistemi desteği konusunda Android Pie serisine yer veriliyor. Bu modelin kutudan çıkış işletim sistemi yeni seri işletim sistemi.

Fiyat

Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarının satışı bir süredir başlamış durumda. Yeni modelin satış fiyatı ise sitelere göre değişiklik gösteriyor. Genel olarak fiyatların 1500 – 1600 TL arasında değişiklik gösterdiğini de belirtelim.

Alınır Mı?

Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonlarının sınıfı belli. Giriş seviyesi ile orta segment arasında bir akıllı telefon söz konusu. Fakat her ne kadar bu şekilde özellikler karşımıza çıksa da fiyat kısmında ideal bir akıllı telefon sunulduğunu eklemek gerekiyor.

Genel olarak fiyat performans serisi akıllı telefonlarından biri olarak değerlendirme yapabiliriz. Bu bütçe standartlarında söz konusu akıllı telefonların alınabilecek modeller arasında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki bunları belirtirken özelliklerin çok önemli bir fark yaratmayacağını da ekleyelim.