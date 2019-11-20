Huawei Y6s Görünümü ve Özellikleri Sızdırıldı

Önümüzdeki haftalarda, Huawei, MatePad tablet serisi, Honor V30, Honor Magic Watch 2, Honor MagicBook 15 ve Nova 6v gibi yeni serilere dair açıklamalar yapacak. Bu haberlerle birlikte, Android Headlines, Huawei Y6s adlı, bütçeye uygun bir telefonun görünümünü paylaştı. Yayın, daha önce hiç bir Huawei telefonunun görüntüsünü paylaşmamıştı.

Rapora göre, Huawei Y6s telefonu Jakarta olarak kodlanıyor. Mart ayında, Çinli firma Huawei Y6 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bununla birlikte, Jakarta modelinin aşağı versiyon olduğu görülüyor ve Huawei Y6s olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mavi renkli Huawei Y6s‘in ekranında su damlası çentik var. Muhtemelen HD + çözünürlüğünü destekleyecek 6.1 inçlik bir ekran barındırması bekleniyor. Cihazın çene hizası, oldukça kalın. Telefonun iki tonlu bir tasarıma sahip olan arka tarafında 13 megapiksellik bir arka kamera ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. 3 GB RAM ve 32 GB yerel depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefonun teknik özellikleri ile ilgili başka hiçbir detay mevcut değil. Bunun dışında yayın Huawei’den gizemli bir telefonun görüntüsünü de paylaştı. Merida olarak kodlanmış olan telefon ve Huawei Y6s Pro sürümü olabilir, ancak tam olarak henüz bilinmemekte. Bu yüzden farklı bir marka adıyla ulaşma olasılığı da var.

Bu modelin ön yüzünde de bir su damlası çentik ekranı var. Telefonun arka tarafında benzersiz çift kamera sistemi mevcut. Dikey kamera modülü, iki kamera merceği arasında bir LED flaşa sahip. Yan kısıma ‘AI Kamera’ logosu basılmış gibi görünüyor. Cihazın arkasında parmak izi okuyucusu bulunmuyor.

Gözle görülebilir bir girintiye sahip olmadığından, cihaz üzerinde yandan bakan bir parmak izi okuyucusu olmadığı söylenebilir. Bunun dışında parmak izi okuyucu cihazın ekranında bulunabilir ya da telefonun bir özelliği olmayabilir. Her iki telefonun da Çin’de bütçe dostu fiyat etiketleri taşıması bekleniyor.