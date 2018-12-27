Apple ile girdiği yarışta ciddi bir şekilde öne geçmeye başlayan Huawei, amiral gemisi serilerine verdiği önemi uygun fiyatlı serilerine de vermeye başladı. Markanın bu sınıf için de çok iddialı akıllı telefonlarla beraber gelmesi bekleniyor. Bu modellerden birisi de Huawei Y7 2019 akıllı telefonları olacak. Geçen sene tanıtılan Huawei Y7 2018 akıllı telefonlarının güncellenmiş serisi olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Huawei Y7 2019 modeli için geçtiğimiz aylarda ilk bilgiler gelmişti.

Telefonların tasarımının nasıl olacağı konusunda bilgiler veren ilk sızıntıların hemen ardından bu kez detaylı olarak Huawei Y7 2019 modeli ortaya çıktı.

Huawei Y7 2019 Uygun Fiyatı İle Dikkat Çekecek

Yine ilk etapta yeni seri akıllı telefonların çentik alanının dikkat çekeceği görülüyor. Su damlası çentik alanıyla beraber gelecek olan akıllı telefonun, alt kısmında yine markanın isminin yazdığı bir alan bulunacak. Telefonların arka kamerası kısmında ise yine çift kamera tercihinin yapıldığını ve üst üste sıralanmış olan çift kameraların geldiğini görmek mümkün olacak.

Teknik kısımda ise fiyat odaklı bir seri bekliyoruz. Sızıntılara göre Huawei Y7 2019 içerisinde Snapdragon 450 işlemcilerini görmek mümkün olacak. 3 GB RAM bellek kullanacak olan telefonun, 6.2 inçlik geniş ekran paneli bulunacak ve 19.5:9 ekran oranı göreceğiz. En boy oranının bu denli olmasıyla beraber çözünürlük kısmında da farklı bir değer söz konusu olacak.

1520 X 720 piksel çözünürlük değeri sunacak olan Huawei Y7 2019, 13 MP değerinde arka kamera ve 2 MP değerinde ikinci bir kameraya yer verecek. Ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde selfie odaklı bir ön kamera olduğunu göreceğiz. Yine hem arka hem de ön kamera kısmında yazılımsal olarak özel bir şekilde desteklenen kameralar göreceğiz.

Bu özelliklerle beraber 150 Euro satış fiyatına sahip olacağından söz edilen Huawei Y7 2019 modelinin ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman resmiyet kazanacağı ise kesin değil. Bunlar için birkaç hafta daha beklemek gerekiyor.