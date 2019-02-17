Huawei, Çinli akıllı telefon üreticileri arasında ilk sırada yer almakta. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında sunduğu tasarımlar ve teknik özellikler bir hayli öne çıkmaya başladı. Bir yandan yeni amiral gemisi akıllı telefonları için sunacağı özellikleri tartıştığımız markanın, bir yandan ise uygun fiyatlı akıllı telefonları öne çıkıyor. Bu modellerden birisi de Huawei Y7 2019 akıllı telefonları oldu.

Tasarımıyla yenilikçi telefonlardan biri olmasına karşın, teknik özellikler konusunda giriş seviyesi akıllı telefonlarından biri olan yeni serinin özelliklerine ve tasarımına bakalım. Fiyat performans serisinin ayrıcalıkları ve merak edilen tüm detaylar.

Huawei Y7 2019 Tasarımı Nasıl?

Huawei Y7 2019 akıllı telefonlarında dediğimiz gibi tam anlamıyla yenilikçi bir tasarım söz konusu. Bu modelin arka kapağı kısmında çift arka kamera görüyoruz. Aslında söz konusu akıllı telefonlar giriş seviyesi sınıfında yer alan akıllı telefonlardan. Hal böyle olunca çift kamera pek de beklenen bir özellik değil. Arka kısımda çift kamera bölümü dışında yer alan bir başka detayında parmak izi sensörleri olduğunu ekleyelim.

Parmak izi sensörlerinin telefonun tam olarak ortasında yer aldığı görülüyor. Ortalanmış parmak izi sensörü dışında arka kapak tasarımında bir detay söz konusu değil. Yeni akıllı telefonların ekran tasarımına geçtiğimiz zaman ise tam anlamıyla yeni nesli görüyoruz.

İlk olarak telefonun su damlası çentik alanına sahip olması dikkat çekiyor. Su damlası çentik alanıyla karşımıza çıkan akıllı telefonun hemen alt kısımda da Huawei ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında başka bir detay söz konusu değil.

Geri kalan kısımlarda çok geniş bir ekran bölümü karşımıza çıkıyor. Çerçevesiz akıllı telefonlar içerisinde yer aldığını söyleyebileceğimiz akıllı telefon, 158.92 mm X 76.91 mm X 8.1 mm ölçülerine sahip. Bu ölçülerle beraber yeni akıllı telefonların Açık Mavi, Siyah ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip olarak çıkış yaptığını da ekleyelim. Diğer modellerde olduğu gibi bu modelde değişken renk seçeneklerinin sunulmadığını da söylemek gerekiyor.

Huawei Y7 2019 Ekran Özellikleri

Huawei akıllı telefonlarında, ekran kısmında yükselen bir grafik çiziliyor. Yine bu modelde de iyi olarak değerlendirebileceğimiz bir ekran söz konusu. Telefonların ekran boyutu 6.26 inç olarak belirlenmiş durumda. 6.26 inçlik panelin IPS LCD teknolojisinde olması ise başka bir artı nokta olarak değerlendirilebilir. Fiyat performans serisinin fiyatının aşağı bir noktaya çekilmesini sağlayan yeni akıllı telefonları, 720 X 1520 piksel çözünürlük değerine sahip olduğunu da eklemek gerekiyor.

Bu değerle beraber sunulan piksel yoğunluk değeri ise 269 PPi olarak açıklanmış durumda. Damla çentik alanı kullanan ve çerçevesiz tasarımla gelen ekranların %80. 03 ekran gövde oranı bulunuyor. Ekran gövde oranının bu seviyede olmasını sağlayan ise alt kısımda yer alan Huawei logolu çerçeve.

Huawei Y7 2019 Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinden de söz edelim. Bu modelin teknik özellikleri dediğimiz gibi çok yüksek seviyede değil. Genel olarak fiyat performans kategorisinde değerlendirilebilecek bir akıllı telefon karşımızda. Telefonun içerisinde yer alan işlemci modeli Snapdragon 450 işlemcileri olarak açıklandı.

Snapdragon 450 işlemcileri sayesinde sunulan hız değeri ise 1.8 GHz olarak açıklandı. 8 çekirdekli işlemciler beraberinde Adreno 506 grafik birimine de yer veriyor. Telefonların 14 nm üretim sürecinden geçen bu işlemcilerle beraber ideal bir performans değerine sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

RAM bellek kısmına geçtiğimiz zaman da yeni serinin içerisinde 3 GB RAM bellek miktarına yer verildiğini görüyoruz. Giriş seviyesi akıllı telefonlarına göre iyi bir değer olarak gösterebileceğimiz RAM bellek miktarıyla beraber gelen depolama birimi ise 32 GB olarak açıklandı.

32 GB depolama alanı yine RAM bellek kapasitesine göre standart bir değer olarak gösterilebilir. Telefonların arttırılabilir hafızasının ise 512 GB olarak açıklandığını görüyoruz. Yine bu değer de oldukça başarılı bir değer.

En azından hafıza sorununun dışarıdan destek ile çözülmesini sağlayan bir değerden söz ediyoruz. Tüm bu özelliklerle beraber yeni seri akıllı telefonların 73.300 puan aldığını da ekleyelim. AnTuTu üzerinden açıklanan bu puan değeri, fark yaratacak kadar başarılı bir akıllı telefon sunulmasa da fiyatı için ideal bir telefon sunulduğunu gösteriyor.

Kamera Teknolojisi

Çift arka kamera kullanan akıllı telefonlardan biri olan yeni seri, 13 MP değerinde ana kameraya sahip. Ana kamerada sunulan diyafram açıklık değeri ise f/1.8 olarak açıklandı. Genel olarak başarılı bir diyafram aralığına sahip olduğunu söyleyebileceğimiz akıllı telefonun çekim kalitesinin ise 1080p olduğunu belirtelim. Full HD çözünürlük değerini kullanan telefonun ikinci kamerası kısmında ise 2 MP değerinde bir arka kamera karşımıza çıkıyor.

2 MP değerinde olan ikinci kameranın ise derinlik algısı özelliğine sahip olduğunu da ekleyelim. Ön kamera kısmına geçtiğimizde de yine Huawei Y7 2019 akıllı telefonlarının fark yaratacağını söyleyebiliriz. 16 MP değerinde ana ön kamerası bulunan akıllı telefonların f/2.0 diyafram açıklık değeri bulunuyor. Çekim kalitesi kısmında ise Full HD çekim desteği sunuluyor.

Pil ve Ekstra Özellikler

Yeni akıllı telefonların pil ve şarj desteğinden de söz edelim. 4000 mAh değerinde oldukça yüksek bir batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonların 5V şarj desteği bulunuyor. Suya dayanıklı olmayan akıllı telefonların işletim sistemi kısmında ise Android 8.0 işletim sistemine sahip. Muhtemelen yeni serinin Android 9.0 güncellemesini aldığını da görmek mümkün olacak.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Yeni akıllı telefonların şu an için satışta olduğunu belirterek fiyata geçelim. E-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkan akıllı telefonların 1.600 TL gibi bir fiyatı bulunuyor. Tabi kampanyaları takip ederek biraz daha düşük bir fiyata yeni seriyi bulmak mümkün olabilir.

Alınır Mı?

Huawei Y7 2019 akıllı telefonlarının özellikleri çok yüksek değil. Buna karşın Huawei Y7 2019 akıllı telefonlarının tercih edilebilir serilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatına göre oldukça ideal bir akıllı telefon söz konusu. Yeni modelin fiyat performans serisi ürünler içerisinde değerlendirilebilecek en iyi serilerden biri olduğunu eklemek gerekiyor. Eğer fiyat aralığınız bu civardaysa, tercih edebileceğiniz telefonlar arasında.