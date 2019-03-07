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Huawei Y7 (2019) Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Y7 (2019) tanıtıldı. Sessiz sedasız ve duyurusu yapılmadan tanıtılan akıllı telefonun bir önceki versiyonu olan Y7 Pro'dan neredeyse hiç bir farkı yok.

By Selin Polat

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Huawei Y7 (2019)

Resmi bir duyuru olmadan, Huawei Y7 (2019) Avrupa’ya doğru yola çıktı. Telefon, biraz özellikleri azaltılmış bir selfie kamera ile önceden ilan edilmiş Y7 Pro (2019) ile neredeyse aynı.

Su damlası çentiği ile aynı 6.26” LCD HD + ekran ve 3GB RAM ile Snapdragon 450 işlemcisini kullanıyor. Depolama 32GB ile sınırlıdır ancak daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için microSD ile genişletilebilir.

Normal Y7 (2019) ve Y7 Pro (2019) arasındaki temel fark, düşürülmüş 8MP ön kameradan kaynaklanıyor. Arka kurulum hala 13MP kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Telefonu hala eski sürüm olarak düşündüğümüz microUSB ile şarj ediyoruz ve 4.000 mAh batarya kullanıyor. Y7 (2019), Android 8.1 Oreo‘nun üzerine inşa edilen EMUI 8.2 arayüzü ile birlikte satışa sunulacak.

Huawei Y7 (2019)

Potansiyel alıcılar bu telefona sahip olmak için Aurora Blue, Coral Red ve Midnight Black renkleri arasında seçim yapıp € 220 gibi bir fiyat ödeyecekler. Şu an için sadece avrupa pazarında satışa çıkacak.

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