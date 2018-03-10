Huawei, akıllı telefon sınıflarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak yeni Smart P modelini ülkemizde satışa çıkardığını açıklayarak dikkat çeken markanın şimdi ise Huawei Y9 (2018) akıllı telefonlarını tanıttığı ortaya çıktı. Orta sınıf akıllı telefon modellerine eklenecek olan Huawei Y9 (2018) serisinin özellikleri ve fiyatı da dikkat toplamaya yetti. Yine fiyat performans serisi bir akıllı telefonla karşı karşıya kaldığımızı gösteren serinin özelliklerinden söz edelim.

Huawei Y9 (2018) Tasarımı ve Özellikleri

Yeni akıllı telefonların öncelikle tasarımından söz etmek gerekiyor. Tasarım kısmında Huawei çizgilerini doğrudan yansıttığı görülen akıllı telefonların, ön kısımda üst ve alt çerçeve bölümü içerdiği, yan kısımlarda ise çok ince çerçevelere yer verildiği görülüyor.

Arka kısımda da bu kez anten çizgilerinin olmadığı ancak yan yana kamera kullanıma devam edilmiş olması dikkat çekiyor. Parmak izi sensörleri de yine arka kısımda konumlandırılmış durumda. Huawei Y9 (2018) akıllı telefonlarının tasarımları genel olarak bu şekilde. Bunun dışında özelliklere geçelim.

Huawei Y9 (2018) teknik özellikler kısmında çok önemli bir değişim söz konusu değil. Kirin 659 işlemci seriyle beraber 2.36 GHz hıza ulaşan akıllı telefonların, 8 çekirdekli işlemcileriyle beraber Mali-T830 MP2 grafik birimi sunulmakta. Orta segment için genel performansı oldukça yüksek bir akıllı telefon ile karşı karşıyayız.

RAM bellek kısmında ise Huawei Y9 (2018) çok önemli bir farklılık sunmuyor. Bu telefonda da 3 GB RAM bellek miktarına yer verilmiş durumda. Orta segment modeller içerisinde çok sık gördüğümüz RAM bellek miktarının yanında en büyük değişiklik ise kamera kısmında.

Huawei Y9 (2018) modelinde hem arka hem de ön kamera kısmında iki kamera kullanılmakta. Ön kısımda 16 MP ve 2 MP değerinde çift kamera kullanımına yer verilirken, arka kısımda ise 13 MP ve 2 MP değerinde arka kameraya yer veriliyor. 4000 mAh değerinde batarya kapasitesi ve 200 Euro gibi fiyatıyla beraber satışa çıkacak olan telefonların, Oreo işletim sistemiyle beraber ay sonu satışta olması beklentisi var. Ülkemiz fiyatı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.