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Huawei Y9 Prime 2019 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı

Tasarım açısından Huawei P Smart Z modeline benziyen, ancak arka tarafta ek bir kamera ile birlikte gelen Huawei Y9 Prime 2019, Huawei'nin resmi sitesinde yer aldı...

By Muhammed Arslan

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Geçen hafta Huawei, Avrupa’da açılır selfie kamerayla ve boydan boya ekranla gelen Huawei P Smart Z akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi Huawei Y9 Prime 2019 isimli yeni bir akıllı telefon, şirketin resmi web sitesinde listenmeye başladı.

Şu an itibariyle cihazın fiyatı ve bulunabilirliği henüz açıklanmadı. Huawei Y9 Prime 2019 aynı Huawei P Smart Z modeline benziyor. Ancak arka tarafta ek bir kamera ile birlikte geliyor. Kavisli bir cam gövdeye sahip ve Midnight Black, Emerald Green ve Sapphire Blue renk seçeneklerinde mevcut.

FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranıyla 6.59 inç Ultra FullView ekrana sahip. Donanım olarak, cihaz 12nm HiSilicon Kirin 710F sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Mali-G51 GPU desteği de var. Huawei P Smart Z sadece 4GB + 64GB depolama sürümünde gelirken, Huawei Y9 Prime 2019 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB depolama modelleriyle geliyor.

Huawei Y9 Prime 2019 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı

Y9 Prime 2019, arkasında 16MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 2MP derinlik sensörü içeren üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Cihaz gerçek zamanl ıgörüntü optimizasyonu, 3D portre ve daha fazlası gibi AI kamera özellikleri sunacak. Tabii ki açılır kamerası var ve 16MP selfie sensöre sahiptir. Kutusundan Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 ile çıkacak.

Y9 Prime 2019, 4.000mAh‘lık batarya ile çalışıyor. Resmi listede hızlı şarj desteğinden söz edilmiyor. Şimdiki durumda öne çıkan tüm özellikler bunlardan ibaret. Yakın zamanda tanıtım ve fiyatlandırma konusunda yeni ayrıntılan gün yüzüne çıkabilir.

KaynakHuawei
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