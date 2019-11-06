Huawei Y9s Geliyor – Özellikleri ve Çıkış Tarihi Hakkında İlk Bilgiler

Geçen yıl ekim ayında Huawei, Huawei Y9 (2019) akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Aynı telefonun güncellenmiş bir versiyonunu Mayıs ayında Huawei Y9 Prime (2019) ile duyuruldu. Güvenilir bir kaynak ise şirketin Y serisine yeni bir telefon ekleneceğini ileri sürdü ve bir de poster yayınlandı.

Kaynak, telefonun Huawei Y9s isminde geleceğini gösteren posteri internete sızdırarak, telefonun temel özelliklerini açıkladı. Aşağıda yer alan poster, Huawei Y9s’un 6.59 inç Ultra FullView ile boydan boya ekran ile geleceğini gösteriyor. Arka tarafında 48 megapiksel üçlü AI kamera kurulumu var.

Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahiptir. Yana monte parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır. Huawei Y9s telefonu, daha çok Honor 9X’in tasarımını benimsemiş gibi görünüyor. Akıllı telefonun şu anda hangi pazarlarda yerini alacağını gösteren resmi bir onay yok.

Muhtemelen, telefon bu ay tanıtılabilir. Üstelik ilk tahmin edilen fiyatlar, telefonun 223 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını ileri sürüyor. Huawei Y9s, Honor 9X’in yenilenmiş bir sürümü olduğunu varsayarsak, ekranının 1080×2340 piksel fullHD+ çözünürlük desteği taşıması muhtemel ve Kirin 710F ile çalışıyor olabilir.

EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie cihazda önceden yüklenmiş olarak gelecektir. Üçlü kamera kurulumu, 48 megapiksellik ana sensöre 8 megapiksel ultra geniş açılıya ve 2 megapiksel derinlik sensörüne ev sahipliği yapabilir. 16 megapiksel açılır bir selfie kamerası ile geliyor olabilir. Telefon, 10W hızlı şarj desteği ile 4.000mAh batarya ile gelebilir.