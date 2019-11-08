Huawei Y9s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefonlarını güncellemeye devam eden Huawei, yeni seri akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Markanın yeni akıllı telefonu Huawei Y9s modeli oldu. Yenilikçi tasarımı ve dikkat çeken özellikleriyle öne çıkan akıllı telefonların detaylarına geçelim.

Huawei Y9s Tasarımı

Yeni akıllı telefonlar tasarım kısmında son dönemde alışık olduğumuz tam ekran tasarımıyla geliyor. Çerçeveleri oldukça ince olan akıllı telefon, herhangi bir çentik alanı da sunmuyor. Bunun yerine açılır kapanır kamera sistemlerine yer verildiğini görüyoruz.

Arka kapakta sunulan ana tasarım değişmiyor. Yine arka kısımda da 3 arka kameranın başrolü oynadığı bir tasarım söz konusu. Kameraların hemen altında flaş ışığının kullanıldığını ve bu kısmın dışında da Huawei yazısının dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Huawei Y9s Ekran

Telefonun ekran kısmında %91 ekran gövde oranı sunuluyor. Bu oran telefonun oldukça geniş bir ekran alanı sunduğunu gösteriyor. 6.59 inçlik bir ekranla beraber gelen yeni seri, Full HD çözünürlük değerine sahip. 391 PPi piksel yoğunluk değerinin bulunduğu modelin ön kamerasının da açılır kapanır kamera sistemi olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonların içerisinde Kirin 710F işlemcileri yer alıyor. Orta segment işlemciler 2.2 GHz hızında çalışıyor ve toplamda 8 çekirdek sunuyor. Kirin 710F modelinden güç alan modelin RAM kısmında ise 6 GB RAM bellek miktarı ve 128 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor. İkinci bir bellek seçeneğinin sunulmadığını da belirtelim.

Huawei Y9s batarya kısmında ise 4000 mAh değerinde bir batarya sunuyor. Şarj için diğer birçok modelde olduğu gibi USB C portu bulunuyor.

Kamera

Kamera özelliklerinde Huawei akıllı telefonlarının yakaladığı standartlar yakalanmış durumda. Telefonda 48 MP değerinde ana arka kamera var ve 8 MP değerinde ikinci kamera bu kameraya eşlik ediyor. Ek olarak 2 MP değerinde de bir derinlik kamerasının kullanıldığını görüyoruz. Ön kısımda ise açılır kapanır kamera sunuluyor ve bu kamerada yine 16 MP değerinde.

Fiyat

Son olarak modelin fiyatından söz edelim. Bu özellikleri ve iki farklı renk seçeneğiyle beraber telefonun satış fiyatı ise 239 dolar olarak açıklandı.