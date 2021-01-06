Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Huawei, Yapay Zeka Kullanan Yeni Drone Patenti Aldı!

Huawei, Yapay Zeka Kullanan Yeni Drone Patenti Aldı!

Huawei, insansız hava araçlarına ve dronelara düşkünlüğünü belli etti. İşte şirketin yeni drone patenti...

Ayşen Sıla

-

0
Huawei Drone

Huawei, tüketici elektroniğinden telekom ekipmanına kadar birçok farklı kategoride yer alan bir teknoloji devi. Şirket ayrıca İnsansız Hava Araçları (İHA’lar) veya Dronlar dahil olmak üzere yeni kategorilerle de yakından ilgileniyor.

Şirket, drone ile ilgili patent başvurusunda da bu kategoriye el attı. CN110737212B numaralı patent İHA Kontrol Sistemi ve Yöntemi adıyla yayınlandı. Patent bu ay yayınlandı fakat asıl başvuru tarihi Temmuz 2018 olarak görünüyor.

Başlığın kendisinden de anlaşılacağı gibi, patent, kontrol sistemi ve drone yönetimine ilişkin yöntemleri bulunduruyor. Bu patentte önerilen sistem, diğerleri arasında bir görev birimi, birinci eylem modülü, bir sensör birimi, birinci işlev modülü, bir işbirlikçi hesaplama modülü ve ilk yanıt modülü içeriyor.

Görev birimi, görevi aldıktan sonra hedef eylemlere bölüyor ve bilgi, ilk eylem modülü tarafından ilk işlev modülüne ve ilk yanıt modülüne gönderiliyor. Sensör birimlerinden veri aldıktan ve birkaç eylem gerçekleştirdikten sonra, veriler bir AI çipi kullanılarak sistem için işleniyor

Birkaç hafta önce, Huawei‘den İnsansız Hava Aracı Tanımlama Modülü ve Depolama Yöntemi adlı dronlarla ilgili başka bir patent hakkında bilgi vermiştik. Fiziksel tanımlayıcı ve depolama yönteminin, bir drone’nun tüm yaşam döngüsü boyunca bilgilerini okumak ve izlemek için nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSeogoog

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Dell Yeni Latitude Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıttı!

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, yeni bir atılım ile iş dünyasına hitap edecek dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. Bilindiği üzere CES 2021 etkinliğin 11 Ocak...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Honor, Snapdragon İşlemcili Yeni Modeller İle Geliyor!

Bir zamanlar Huawei'nin yan kuruluşlarından olan Honor, diğer akıllı telefon üreticileriden geri kalmayarak pazarda yerini güçlendirmeyi planlıyor. Şirket geçtiğimiz yıl birçok yeni akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro Arttırılmış Kablosuz Şarj Desteği İle Gelebilir!

Çin merkezli bir diğer akıllı telefon üreticisi olan OnePlus, 2021 yılında oldukça iddialı gelmeyi planlıyor. Şirketin bu yıl içerisinde çıkarmasını beklediğimiz OnePlus 9 ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 5G, 15W Şarj Desteği Sunacak!

2021 yılı için bir çok yeni modelini sunmaya hazırlanan Samsung, orta segment akıllı telefonlarını unutmuş değil. Şirket Ocak ayı içerisinde bir teknoloji etkinliği düzenleyecek...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S10, Note 20 ve S20 FE Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Güney Kore merkezli tenoloji devi Samsung, bu hafta içerisinde yeni bir dizi modellerine Android güncellemesi sunmaya başladı. Ocak 2021 güvenlik yaması olarak gelen yeni...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014