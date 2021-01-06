Huawei, Yapay Zeka Kullanan Yeni Drone Patenti Aldı!

Huawei, tüketici elektroniğinden telekom ekipmanına kadar birçok farklı kategoride yer alan bir teknoloji devi. Şirket ayrıca İnsansız Hava Araçları (İHA’lar) veya Dronlar dahil olmak üzere yeni kategorilerle de yakından ilgileniyor.

Şirket, drone ile ilgili patent başvurusunda da bu kategoriye el attı. CN110737212B numaralı patent İHA Kontrol Sistemi ve Yöntemi adıyla yayınlandı. Patent bu ay yayınlandı fakat asıl başvuru tarihi Temmuz 2018 olarak görünüyor.

Başlığın kendisinden de anlaşılacağı gibi, patent, kontrol sistemi ve drone yönetimine ilişkin yöntemleri bulunduruyor. Bu patentte önerilen sistem, diğerleri arasında bir görev birimi, birinci eylem modülü, bir sensör birimi, birinci işlev modülü, bir işbirlikçi hesaplama modülü ve ilk yanıt modülü içeriyor.

Görev birimi, görevi aldıktan sonra hedef eylemlere bölüyor ve bilgi, ilk eylem modülü tarafından ilk işlev modülüne ve ilk yanıt modülüne gönderiliyor. Sensör birimlerinden veri aldıktan ve birkaç eylem gerçekleştirdikten sonra, veriler bir AI çipi kullanılarak sistem için işleniyor

Birkaç hafta önce, Huawei‘den İnsansız Hava Aracı Tanımlama Modülü ve Depolama Yöntemi adlı dronlarla ilgili başka bir patent hakkında bilgi vermiştik. Fiziksel tanımlayıcı ve depolama yönteminin, bir drone’nun tüm yaşam döngüsü boyunca bilgilerini okumak ve izlemek için nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor.