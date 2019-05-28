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Huawei Yasaklayan Ülkeler Hangileri?

Huawei hangi ülkelerden engel aldı ve almaya devam ediyor? İşte markanın geleceği hakkında yapılan açıklamalar.

By İbrahim Kızılırmak

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ABD ile Çin arasındaki ekonomi savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu ekonomi savaşında ilk dikkat çeken de teknoloji devleri oldu. Öyle ki ekonomi yasakları doğrudan bu teknoloji firmalarını etkiledi. Sadece ekonomik savaş değil bunun üzerine bir de casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kalan Huawei ise durumdan en çok etkilenen marka olarak öne çıktı.

Teknoloji devinin neredeyse tüm satışlarının durma noktasına gelmesi söz konusu oldu. Öyle ki Amerika markayı kara listeye aldı ve hemen ardından markalardan bir bir anlaşma iptali haberleri gelmeye başladı.

Huawei’nin Engel Aldığı Ülkeler

İlk olarak Google markayı kara listeye aldı. Google’ın hemen ardından ise Intel, Microsoft, Qualcomm, ARM gibi firmaların Huawei markasını kara listeye aldığı açıklandı. Markanın Android işletim sistemini kullanamayacağı ve hatta tüm Google servislerinden mahrum kalacağı da açıklandı.

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Fakat Huawei için durum bundan biraz daha ciddi. Markanın ülkelerden de engeller almaya başladığı açıklandı. Bu noktada ilk adım ABD tarafından gelmiş olsa da birçok ülke benzer karara imza attı.

Markayı engelleyen ülkeler Japonya, Yeni Zelanda, Tayvan, Avusturalya oldu. Bunun dışında markanın 5G çalışmaları için alt yapı düzenlemelerini durduran birçok firma da olduğunu ve İngiltere başta olmak üzere 5G çalışmalarına son verdiğini de eklemek gerekiyor.

Huawei

Özellikle 5G çalışmalarının son buluyor olması, markanın çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Bir yandan kendi işletim sistemini geliştirmek için çalışmalar yapan markanın, bir yandan ise kendisini aklamak için bazı çalışmalar yapması gerekiyor gibi duruyor.

Şu an için ülkemizde böyle bir yaptırım bulunmuyor. Sadece ülkemiz değil, birkaç ülkede de Huawei için herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verildiğini ekleyelim.

Bu ülkeler arasında ise Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Tabii ki bu durumun ne kadar geçerli olacağı ve markanın geleceğinin ne olacağı gerçekten soru işareti. Kolay kolay açıklama yapmak da mümkün olmayacak gibi duruyor. Sadece markanın bu süreci nasıl yöneteceğiniz takip etmek gerekiyor.

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