Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Huawei Yeni Akıllı Bilekliği Watch Fit Elegant'ı Duyurdu!

Huawei Yeni Akıllı Bilekliği Watch Fit Elegant’ı Duyurdu!

Huawei, akıllı telefon üretiminin yanı sıra yeni akıllı bilekliği Watch Fit Elegant'ı resmi olarak duyurdu. Şirket yeni bilekliği ile pazarda güçlü olmaya devam etmek istiyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
Huawei Watch Fit Elegant

Çin merkezli akıllı telefon ve birçok akıllı cihaz üreticisi olan Huawei, ABD‘nin yaptığı yaptırımları umursamadan yoluna devam ediyor. Şirket Google ürünlerinden aldığı engellemeyi, kendi işletim sistemi ve uygulama marketini geliştirerek aşmaya çalışıyor. Oldukça da iyi bir başarı sağlayan firma şimdi de akıllı telefon modeli dışında karşımıza yeni akıllı bilekliği ile çıkıyor.

Watch Fit Elegant olarak isimlendirilen bileklik geçen yılın yaz mevsiminde duyurulan Watch Fit‘in devamı olarak sunuluyor. Watch Fit Elegant seriye iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca cihaz yerleşik bir GPS sensörü, 24 saatlik kalp atış hızı sensörüne ve Sp02 izleyiciye sahip durumda.

Yeni akıllı bileklikliğin bir önceki modele göre en önemli farkı ise paslanmaz çelik bir saat çerçevesi ve yumuşak floroelastomer kayışı oluyor. Altın ve Gümüş renkler ile satışa çıkacak olan yeni bilekliğin, kayış malzemesi Watch Fit‘ten oldukça farklı bir silikondan oluşuyor.

Isıya, neme, yağa ve gerilmeye karşı fazlasıyla dayanıklı olan kayış, herhangi bir alerjik duruma karşı daha az eğilimli ve daha çok dayanıklı bir şekilde oluşturulmuş.

Watch Fit Elegant‘ın teknik özelliklerine baktığımızda ise, 1.64 inç AMOLED bir ekran, yan tarafında tek bir düğme, 12 günlük pil ömrü, Kirin A1 yonga seti ve Lite işletim sistemi yer alıyor.

Bununla birlikte 12 animasyonlu egzersiz, 96 diğer egzersiz modu, menstruasyon izleyici, TruSleep 2.0 gibi diğer özellikler cihazın içinde bulunuyor. Şirket yeni akıllı bilekliğini 26 Mart tarihinde 110 euro fiyat etiketiyle kendi resmi çevrimiçi mağazasında satışa çıkaracak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Nubia Red Magic 6 Serisi 9 Nisan’da Tanıtacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Nubia, ZTE'nin alt markası olarak çeşitli modeller sunmaya devam ediyor. Şirket oyuncu odaklı yeni serisi Red Magic 6'yı 9...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A22’nin Kamera Detayları Sızdırıldı!

Kore'li dev Samsung, üst düzey özelliklere sahip Galaxy S21 serisinden sonra artık yeni orta segment ve giriş seviyesi A serisi cihazlarını tanıtmak için hazırlanıyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola G100, 25 Mart’ta Piyasaya Sürülüyor!

Lenovo'nın alt şirketi olarak ABD pazarında etkili bir şekilde yeni modeller sunmaya devam eden Motorola, 25 Mart tarihinde karşımıza G100 ile çıkacak. Bilindiği üzere...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia G10, Geekbench’te Sonucunda Ortaya Çıktı!

Nokia, eski başarısını tekrar yakalamak için akıllı telefon pazarına yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Şirketin şu sıralar her ne kadar X10 ve X20 serisi üzerinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme C25, 23 Mart’ta Resmi Olarak Sunulacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğmiz haftalarda yeni C21'i duyurmuştu. Şirket şimdi de 23 Mart tarihinde yeni C25 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Endonezya'da gerçekleşecek...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014