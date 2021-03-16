Huawei Yeni Akıllı Bilekliği Watch Fit Elegant’ı Duyurdu!

Çin merkezli akıllı telefon ve birçok akıllı cihaz üreticisi olan Huawei, ABD‘nin yaptığı yaptırımları umursamadan yoluna devam ediyor. Şirket Google ürünlerinden aldığı engellemeyi, kendi işletim sistemi ve uygulama marketini geliştirerek aşmaya çalışıyor. Oldukça da iyi bir başarı sağlayan firma şimdi de akıllı telefon modeli dışında karşımıza yeni akıllı bilekliği ile çıkıyor.

Watch Fit Elegant olarak isimlendirilen bileklik geçen yılın yaz mevsiminde duyurulan Watch Fit‘in devamı olarak sunuluyor. Watch Fit Elegant seriye iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca cihaz yerleşik bir GPS sensörü, 24 saatlik kalp atış hızı sensörüne ve Sp02 izleyiciye sahip durumda.









Yeni akıllı bileklikliğin bir önceki modele göre en önemli farkı ise paslanmaz çelik bir saat çerçevesi ve yumuşak floroelastomer kayışı oluyor. Altın ve Gümüş renkler ile satışa çıkacak olan yeni bilekliğin, kayış malzemesi Watch Fit‘ten oldukça farklı bir silikondan oluşuyor.

Isıya, neme, yağa ve gerilmeye karşı fazlasıyla dayanıklı olan kayış, herhangi bir alerjik duruma karşı daha az eğilimli ve daha çok dayanıklı bir şekilde oluşturulmuş.









Watch Fit Elegant‘ın teknik özelliklerine baktığımızda ise, 1.64 inç AMOLED bir ekran, yan tarafında tek bir düğme, 12 günlük pil ömrü, Kirin A1 yonga seti ve Lite işletim sistemi yer alıyor.

Bununla birlikte 12 animasyonlu egzersiz, 96 diğer egzersiz modu, menstruasyon izleyici, TruSleep 2.0 gibi diğer özellikler cihazın içinde bulunuyor. Şirket yeni akıllı bilekliğini 26 Mart tarihinde 110 euro fiyat etiketiyle kendi resmi çevrimiçi mağazasında satışa çıkaracak.