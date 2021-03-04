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Huawei Yeni Akıllı Ekranını, 25 Mart’ta Sergileyecek!

Huawei, sektördeki konumunu koruyabilmek için her şeyi yapıyor. Şirketin yeni ekranı çok yakında piyasaya sürülecek.

Ayşen Sıla

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Huawei, kısa süre önce Smart Tv pazarına giriş yaptı ve şirketin halihazırda farklı kitlelere hitap eden üç serisi bulunuyor. Şirket onlara Akıllı TV demiyor, bunun yerine Akıllı Ekranı tercih ediyor ve bunun bir televizyon setinden daha fazlası olduğunu ima ediyor.

Şimdi ise şirketin yeni bir Akıllı Ekran piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket tarihi henüz onaylamasa da, raporlar bunun 25 Mart’ta resmiyet kazanabileceğini gösteriyor.

Şimdiye kadar, Huawei’nin bu ay içinde piyasaya sürmeyi planladığı cihaz hakkında,  fiyat aralığı bile bilinmiyor. Ancak lansman tarihi yaklaşırken önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha fazla detay bekliyoruz.

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İki yıl içinde Huawei, Huawei Akıllı Ekranının üç serisini piyasaya sürdü. Bunlar üst düzey X serisi, orta sınıf V serisi ve giriş seviyesi S serisinden oluşuyordu. Huawei için akıllı ekranlar dört ana alana odaklandı: Akıllı Etkileşim, Çoklu Ekran Deneyimi, IoT Kontrol Merkezi ve Ses-Video Eğlence Merkezi.

Huawei’nin akıllı telefon işi, ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle büyük bir darbe aldığından berin sektördeki liderliğini sürdürmek için mücadele ediyor. Geçtiğimiz birkaç ayda şirket, ana odağını akıllı telefonlardan uzaklaştırıyor ve diğer ürün gruplarındaki çabalarını genişletiyor gibi görünüyor.

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KaynakSeogoog

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