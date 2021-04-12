Huawei, Yeni Akıllı Ev Modeliyle Çığır Açıyor!

Huawei geçtiğimiz hafta Perşembe günü düzenlenen ürün lansmanı toplantısında, yeni bir ürün duyurdu. Ürün, Smart Screen V serisi ve şirketin o gün piyasaya sürdüğü diğer akıllı televizyon serisiyle birlikte resmiyet kazandı.

Whole House Smart Host, Huawei’nin 1 + 2 + N olarak adlandırdığı ve tüketicilere yepyeni bir akıllı yaşam deneyimi ile daha fazla seçenek ve imkan sunmayı amaçlayan bir konsept doğrultusunda çalışıyor. Bu çalışma modeli altında, 1 tüm ev AI’yı ifade ederken, 2 PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyici) ve WiFi 6+ kontrol sistemi sunuyor.

Son olarak N, akıllı aydınlatma kontrol sistemi, güvenlik koruma sistemi, çevresel akıllı kontrol sistemi, akıllı su kontrol sistemi, görsel-işitsel eğlence sistemi, uyku yardım sistemi, akıllı ev aletleri sistemi gibi Huawei’nin ekolojik zincirine ait çeşitli ekolojik ürünleri temsil ediyor.

Huawei markalı ürünlerin ötesine, Harmony OS çalıştıran diğer cihazlara kadar uzanıyor ve buna Midea ve diğerleri gibi markalar da dahil diyebiliriz.

Huawei Whole House Smart Host, modüler bir tasarıma sahip ve HarmonyOS ile çalışan bir merkezi kontrol sistemi ile donatılmış. Küçük boyutu çok fazla yer kaplamamasını sağladığından, doğrudan eski akıllı merkezin konumuna yerleştirilebiliyor.

Ev sahibi, anotlama ile işlenmiş, kumlanmış yüzey kaplamalı, tamamen alüminyum alaşımlı tek parça bir damgalama tasarımı kullanıyor.