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Huawei, Yeni Bir Kablosuz Şarj Teknolojisi Patenti Aldı!

Huawei, uzun menzilli bir kablosuz şarj cihazı patenti aldı. İşte yeni patentin açıklaması ve detayları...

Ayşen Sıla

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Huawei

Huawei, yeni bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu. Bu patent, menzilli aktarım yapabilen yeni bir “kablosuz şarj sistemi” içindi. Başka bir deyişle, kablosuz şarj teknolojisi için mesafeyi artırabilen bir sistemi anlatıyor.

Bir rapora göre, CN112564295A yayın numaralı patent, verici elektrot ile bir alıcı elektrot arasında bir mesafe varken iletim yapabilen bir kablosuz şarj teknolojisini açıklıuor. Basitçe söylemek gerekirse, çeşitli kablosuz şarj teknolojisi içeriyor.

Patent açıklamasına bakıldığında, mevcut kablosuz şarj teknolojisinin iki bobinin birbirinin tam karşısına yerleştirilmesini gerektirdiğini ve ikisi arasındaki mesafenin iletim gücüne çok yakın olduğunu belirtiyor.

Huawei

Bu, kablosuz şarj teknolojisinin uygulanmasını büyük ölçüde sınırlıyor. Bu nedenle, Çinli teknoloji devinin patenti, demir, alüminyum, bakır, diğer alaşımlar, metal borular ve diğer çeşitli öğeler gibi çeşitli malzemelerle çalışabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, iletkenliği havadan daha büyük olduğu sürece, teknolojinin insanları, hayvanları, toprağı, toprağı, deniz suyunu ve diğer metalik olmayan dielektrik nesneleri de kullanabileceğini ekliyor.

Huawei’nin patenti, kablosuz şarj teknolojisi uygulamalarını bir bütün olarak yükseltmeyi amaçlıyor. Etkili şarj aralığını artıran bu teknoloji, akıllı telefonlar dışında akıllı saatler ve akıllı bantlar da dahil olmak üzere çeşitli diğer ürünler için bir nimet olabilir.

Huawei

Ne yazık ki, şirketin gerçekten böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığını veya sadece tüm temelleri kapsayıp kapsamadığını bilmemizin bir yolu yok. Umarız gelecekte bu cihazı görebiliriz.

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Cepkolik
KaynakIthome

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