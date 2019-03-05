Çinli teknoloji devi Huawei, geçen yıl üst düzey MediaPad M5 Pro tabletini piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, geçen yıl ki tabletin yeni sürümü üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

XDA Developers tarafından yayınlanan bir yazıda, Kirin 970 çekirdek kaynak kodunda “CMR2” kodlu yeni bir Huawei tablet ile ilgili kanıtlarının olduğu iddia edilmiştir. “CMR” kod adı 2018 Huawei MediaPad M5 Pro için olduğundan, “CMR2” nin bu modelin yükseltilmiş sürümü olacağını düşünmek, kulağa oldukça mantıklı geliyor.

Rapor ayrıca “CMR2” tabletinin temel özelliklerini kısmen açıklamıştır. Ekranı ise InnoLux veya BOE tarafından üretilecek. 2560 x 1600 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen 10,7 inç TFT LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Tablet, 2017 yılında piyasaya sürülen eski bir yonga seti olan şirketin kendi HiSilicon Kirin 970 sekiz çekirdekli yonga seti tarafından desteklenecek. Bu, şirketin Mate 10 serisi akıllı telefonlarına güç veren aynı yonga seti. Tabletin iki farklı bellek sürümü olabilir. 4GB RAM + 64GB depolama ve 128GB depolama ile 6GB RAM.

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Kamera bölümünde, cihazın arkasında 13 megapiksel Sony IMX258 veya OmniVision OV13855 kamera sensörü bulunacak. Şu anda, selfie kamerası hakkında bilgi yok. Cihaz 7.500mAh’lık devasa bir batarya ile gelebilir.