Huawei Yeni Bir Telefon İsminin Patenti Aldı: Mate X

Huawei, 10 Ekim’de Mate 10 serisini ilan etti ve amiral gemisi Mate X‘in nihai olarak yeniden adlandırılmasıyla ilgili bazı söylentiler de sona erdi. Ancak geçtiğimiz günlerde bir tescil belgesi akıllı telefon piyasasına adeta bir bomba gibi düştü.

Bir fikir sahibi geçtiğimiz hafta sonu AB Fikri Mülkiyet Ofisi web sitesinde yayınlanan bir başvuruda tekrar ortaya çıktı. “MateX” ticari markası Huawei‘nin İngiltere temsilciliği tarafından açıldı. Ancak en sürpriz gelişme ise bu markanın cep telefonları ve akıllı telefonlar olarak tescillendirilmesiydi.

10 numaralı Roma numarası X olduğu için Huawei‘nin bir sonraki telefonunu bu isme koymayı planlaması Mate X markasının markalaşması açısından şaşırtıcı bir karar oldu. Aynı zamanda bu isim yeni ve özel bir sürüm telefon modelini de içerebilir.

Ancak bize kalırsa ve büyük olasılıkla şirket kendisini sadece benzer isimlere sahip taklit ürünler denemek ve satmak isteyen kötü niyetli rakiplerden korumak için bu patenti aldı.

Huawei‘nin portföyünde zaten bir X var. Ancak bu Matebook X. İsim Apple‘dan tanıdık gelmiş olabilir. Geçtiğimiz Mayıs ayında üzerine çok tartışmalar çıkmıştı.