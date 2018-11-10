Son yılların en iddialı akıllı telefon markalarından biri olmayı başaran Huawei, kısa vadede farklı teknolojiler sunacak gibi duruyor. Yeni tanıtımı yapılan amiral gemisi modelleri bir yana, yeni akıllı telefonların birçok yönden geliştirileceği belirtiliyor.

Dün ortaya çıkan görseller ise bir sonraki teknoloji için beklentileri ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Ekran teknolojisi konusunda atılacak olan yeni adımı gösteren patentle beraber ortaya çıkan özelliklere bakalım. Ekran kısmında yapılacak değişikliğin nasıl bir fark yaratacağı da merak konusu.

Huawei Ekrana Gömülü Ahize Sistemi

Ortaya çıkan patent görselleri yeni akıllı telefonlarda tamamen çerçevesiz ekranların geleceğini gösteriyor. Ekranların tam anlamıyla çerçevesiz olduğunu göreceğiz. Tabii ki ekranın tam olarak çerçevesiz olması için özel bazı değişiklikler yapılacak. İlk değişikliğinde ahize kısmında olacağı görülüyor.

Ahize bölümünün doğrudan ekranın üzerine gömülü olduğu görülüyor. Ahize için ekstra bir alan ayrılmamış olması, tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmasını sağlayacak. Ahizenin ekrana tam olarak nasıl yerleştirileceği ve bunun için nasıl bir teknoloji kullanılacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. LCD ya da OLED tercihinin yapılıp yapılmayacağını da merak ediyoruz. Bu konuda da tanıtımı beklemek gerekecek.

Huawei patent görsellerinde dikkat çeken bir detay daha var. Patent görsellerinde herhangi bir kamera alanı bulunmadığı görülüyor. Ön kameranın nereye konumlandırılacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ön kamera için herhangi bir çentik alanının ya da bir alanın ayrılmamış olması, kızaklı bir akıllı telefonun gelebileceğini de gösteriyor. Xiaomi tarafından sunulan kızaklı akıllı telefonları andıran bir yapı görmek mümkün olabilir.

Kızak sisteminin sadece bir tahmin olarak ele alındığını da ekleyelim. Öyle ki paylaşılan patent görsellerinde buna ilişkin en ufak bir detayı öğrenmek bile mümkün olmadı. Son olarak patent görselleri paylaşılan akıllı telefonların arka kapak kısmından söz edelim. Arka kısımda üst üste çift kamera kullanılacağı ve hemen alt kısımda ise parmak izi sensörlerine yer verileceği görülüyor. Huawei telefonu ne zaman tanıtacağı konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapmadı.