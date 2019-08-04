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Huawei Yeni İşlemcileri Üzerinde Çalışıyor

Huawei akıllı telefonlarında kullanacağı yeni işlemci modellerini tescilledi. Marka yeni işlemcilerinde nasıl özelliklere yer verecek?

By İbrahim Kızılırmak

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Akıllı telefonları için çok iyi bir döneme girmesine karşın, ABD tarafından alınan kararlardan sonra bir düşüş yaşayan Huawei, Android işletim sistemini kullanmaya devam edip etmeyeceği bilinmeyen markalardan bir tanesi.

Yeni akıllı telefonlarında Android işletim sistemiyle beraber gelip gelmeyeceği merak edilen markanın, bir yandan ise akıllı telefon modelleri için çalışmaları devam ediyor. Bu kez yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımı hazırlanmaya başladı. Mate 30 tanıtımı merakla beklenen markanın şimdi ise yeni işlemcileri için onay aldığı ortaya çıktı.

Huawei Yeni İşlemcileri Geliyor

Buna göre yeni akıllı telefon modellerinde kullanılması beklenen yeni işlemcilerin ortaya çıktığını ekleyelim. Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı telefonların içerisinde P300, P400 ve P500 serisi işlemciler yer alacak.

3 yeni işlemci modelinin tescilini yaptırdığı ortaya çıkan markanın, yeni işlemcilerinin özelliklerinin neler olacağı ise kesin değil. Muhtemelen yeni işlemciler de sınıf sınıf ayrılacak. P300 serisi işlemciler için orta segment işlemciler olması beklentisi var.

P300 serisi işlemcilerin giriş seviyesi modelleri içerisinde de yer alabileceği konusunda bilgiler var. Fakat bunlar kesin değil. Bunun dışında P400 işlemcilerinin orta segment olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bu işlemcilerin orta segment ile üst segment modeller arasında yer alması beklentisi var.

Huawei

Son olarak ortaya çıkan bir başka işlemci modeli ise P500 işlemcileri. Genelde işlemcilerini bu şekilde sınıflamadığı bilinen markanın P500 işlemcilerinde ise üst segment özelliklere yer vermesi bekleniyor. Muhtemelen bu sınıf amiral gemisi işlemci modellerinin yeni sınıfı olacak.

Amiral gemisi işlemci modellerinde yer alan özellikleri ve yapay zeka artısını sunması beklenen son seri işlemcilerin hangi Huawei modellerinde kullanılacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek. Muhtemelen bundan sonra tanıtılacak olan amiral gemisi modellerinden sonra yeni işlemcilerin ortaya çıkması bekleniyor. Fakat işlemcilerin ne zaman kullanılacağı ve ilk olarak hangi modellerde kullanılacağı gibi bilgiler net değil. Şu an için sadece tescillerin yapıldığını belirtelim.

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