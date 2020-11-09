Huawei, Yeni Masaüstü Bilgisayarını Bu Ay Piyasaya Sürecek!

İşini ayakta tutmak için yeni stratejiler üzerinde çalışan Huawei, bu yılın sonunda yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün bir masaüstü bilgisayar olması bekleniyor.

Yeni bilgilere göre Huawei’nin yeni masaüstü bilgisayarı Radeon R7 430 grafik işlemciye sahip olabilir. Bu yepyeni bilgisayarın, Kunpeng 920 işlemciyle destekleneceği söyleniyor.

Cihazın 23,8 inçlik bir ekrana sahip olacağı ve iş amaçlı kullanıma yönelik olacağı da ayrıca belirtiliyor. Bilgisayara dair tüm detaylar bilinmese de, cihazın daha önce ortaya çıkmış olabileceği de öne sürülüyor.

Önceki sızıntılar, cihazın 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir optik sürücü, klavye, fare, 180W güç kaynağı ve şirketin kendi Kylin işletim sistemine sahip olması da olası özellikler arasında bulunuyor.

Ek bir bilgi olarak, Huawei HiSilicon Kunpeng 920 yonga seti, 7nm işlem kullanılarak üretilmiştir ve 2019’da piyasaya sürülen ARM mimarisine dayanmaktadır. Yüksek performans sunar ve genellikle iş istasyonu yapılarını veya daha büyük sunucu tabanlı uygulamaları hedef alır.

Yani bu işlemci bilgisayarlar için en iyi özellikleri de beraberinde getiriyor. Huawei, birçok alanda sektör kralı olmayı hedefliyor. Şirketin ABD yasağına rağmen asla durmayacağı da anlaşılıyor. Bu yeni bilgisayar hakkında olası detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.