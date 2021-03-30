Huawei, Yeni Nesil Kamera Teknolojisini ve Kamera Ürünlerini Tanıttı!

Çin’in önde gelen elektronik cihaz üreticilerinden Huawei Technologies, Zhuhai’de yeni bir ürün lansmanı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Huawei’nin Makine Vizyonu Başkanı Duan Aiguo, yeni ürünlerle birlikte üç yeni teknolojiyi duyurdu.

Şirket, yeni nesil kameraların yanı sıra SuperColor, SuperCoding ve AI Turbo teknolojilerini de piyasaya sürdü. Yeni piyasaya sürülen “Cube”, RGBW süper hassas sensör, DNN ISP gerçek zamanlı video gürültü azaltma, AI HDR tam hedef iyileştirme ve hareket takılmasını gidermek için Deblur’u bir araya getiren, tam renkli bir dürbün AI tüplü kameradan oluşuyor.

AI Ultra Hafif Kamera 2.0 yükseltilmiş algoritma ile geliyor ve derin öğrenme ağı algoritması aracılığıyla daha doğru bir renk sunuyor. Akıllı ek ışık da yükseltiliyor ve yoğunluk günün her saati otomatik olarak ayarlanıyor.

Ayrıca, daha uzun mesafe ve daha erken flaş tespiti sağlayan AI Çift Spektrumlu Termal Görüntüleme Kamerası 2.0 da var ve algılama mesafesi, hesaplama gücü yükseltildikten sonra iki katına çıkıyor.

Eco Camera 2.0, daha güçlü güç depolama kapasitesi, daha esnek uzaktan isteğe bağlı uyandırma ve daha geniş bir algılama aralığı ile çoklu güç dağıtım yöntemlerinin bir kombinasyonunu destekliyor.

Akıllı Video Depolama IVS3800 2.0, daha değerli verileri depolamak için SuperCoding teknolojisini kullanıyor ve AI Turbo’nun dördü bir arada tam yapılandırılmış algoritmasına dayanan büyük ölçekli elastik EC teknolojisine sahip. Öte yandan, Akıllı Video Depolama IVS1800 2.0, SuperCoding teknolojisini kullanan Huawei Bulut AI teknolojisine güveniyor.

Holografik Etkileşim Çözümü 2.0, makinenin insan dışındaki ve insan dışındaki tüm ögelerin algılagnmasını destekliyor ve sinyal kontrolünü rasyonel olarak optimize eder. Ayrıca Çapraz, T Şekilli, X Şekilli, Y Şekilli, Üstgeçit ve Süper Büyük Kavşak gibi çoklu kesişim formlarına da uyum sağlıyor.