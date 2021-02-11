Huawei, Yeni Oyun Konsolları Üretiyor! İşte Detaylar

Çinli teknoloji devi Huawei, ürün portföyünü oldukça geniş tutmaya çabalıyor. Şimdi ise şirketin oyun sektörüne el attığı söyleniyor.

Çıkan bilgilere göre, Huawei yeni oyun konsolları üzerinde çalışıyor. Bu konsollar Sony PlayStation ve Microsoft ‘ın XBox oyun konsollarına benziyor.

Ek olarak kaynak, Huawei’nin bu yıl içinde bir oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya süreceğini ve oyun ürünleri satmaya devam edeceğini de söyledi.

Geçen sene, Huawei’nin alt markası Honor, Hunter V700 oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmüştü. Fakat Honor şuan bağımsız bir şirket oldu. Bu yüzden Huawei’nin oyun sektörüne girmesi yeni bir atılım olabilir.

Oyun konsolundan bahsetmişken, ilk kez Huawei markalı bir oyun konsoluna dair bilgiler ediniyoruz. Onu daha da ilginç kılan, Xbox ve PlayStation ile karşılaştırılması diyebiliriz.

Yani Huawei, yüksek kaliteli bir konsol piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. Konsolun, popüler oyunları desteklemesi için Tencent gibi oyun yazılımı geliştiricileri ile ortaklaşa yapılması da mümkün görünüyor.