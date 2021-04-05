Huawei, Yeni V Serisi Televizyonlarla Geliyor!

Huawei, 8 Nisan’da yeni V serisi Smart Screen 2021 cihazları piyasaya sürmesi beklenen yeni bir ürün lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Eğer bilmiyorsanız da hemen söyleyelim Huawei, akıllı televizyonlarını “Akıllı Ekran” olarak adlandırmayı tercih ediyor.

Huawei Devale V serisi 2021 modelleri sahiden de göz kamaştırıyor. Cihazlarda Tencent ve birkaç diğer şirketler tarafından teşvik edilen canlı görüntü teknolojisi bulunuyor. Ayrıca HDR teknolojisinde endüstri lideri olan HDR10 + desteği olduğu da söyleniyor.

Dolby Vision için de destek var ve ürünün Devalent Hoparlörle gelmesi bekleniyor. Şirketin mini oyunlar için de bir özellik sunduğu söyleniyor.

Serinin 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç modeli olduğuna inanılıyor. Raporlar, Huawei Devalent V-serisi 2021 Smart Screen modellerinin fiyatlandırmasının 900 ile 1200 dolar arasında değişeceğini söylüyor.