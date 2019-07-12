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Huawei Yılın İlk Yarısını Oldukça Karlı Geçirdi!

ABD yasağından sonra şirket, yılın ikinci yarısında 30 milyar dolarlık bir zarar elde edebilir...

By Muhammed Arslan

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ABD'de Yasaklansa Bile Huawei Hala Bazı Ülkelerde Lider!

Huawei, son birkaç aydır teknoloji dünyasının en çok ses getiren haberlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle ABD hükümetinin yasak koymasından bu yana gündeme resmen oturdu. Son G20 zirvesinden sonra, yasak hükümet tarafından hafifletildi. Ancak Huawei hala Varlık Listesinden tamamen çıkarılmadı. Bununla birlikte yasağa rağmen, şirket başkanı Liang Hua bugün düzenlediği basın toplantısında Huawei’nin yılın ilk yarısında gelirini artırdığını açıkladı.

Basın toplantısında yaklaşmakta olan işletim sistemi Hongmeng OS adını da doğruladı. Huawei’nin 2019’un ilk yarısında gelirlerinin artması, yasağın Mayıs’ta başlamasından dolayı pek de şaşırtıcı değil. Çünkü şirket, yılın ilk dört ayında oldukça iddialı bir kazanç elde etti.

Huawei, yasak yürürlüğe girmeden önce 100 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başarmıştı. Bu nedenle, yasağın gerçek zararı muhtemelen yılın ikinci yarısında görülecek. İlk tahminlere göre, Huawei’nin ABD’deki ticaret yasağının etkisiyle şirket yıllık gelirinin 30 milyar dolarını kaybedecek.

Huawei Yılın İlk Yarısını Oldukça Karlı Geçirdi!

Tabi ki Huawei’nin başkanı mevcut durumdan memnun değil. Bugün yapılan basın toplantısında Liang, “Huawei’nin Varlık Listesine eklenmesinin haklı ya da adil olmadığını” ve Huawei’nin “listeden tamamen çıkarılması gerektiğini” söyledi.

Ayrıca şirketin Hongmeng işletim sisteminin IoT ürünleri için geliştirildiğini ve Google’ın Android’in akıllı telefonlar için tercih edilen işletim sistemi olduğunu söyledi. “HongMeng’i henüz bir akıllı telefon işletim sistemi için geliştirmeye karar veremedik” dedi. Ancak, Huawei’nin telefonlarında Android kullanması yasaklanırsa bu durum değişebilir diye sözlerine ekledi.

KaynakSCMP
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