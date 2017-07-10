Huawei’den P20 Modeli İçin İlk Adımlar

Bu yılın başlarında Huawei, Mobile World Congress’da P10 ve P10 Plus‘ı duyurdu. Model geçen yılın P9 ve P9 Plus’ın ardılı, bu nedenle firmanın muhtemelen önümüzdeki yıl popüler hattına devam edecek olması şaşırtıcı değil. Şimdi, Huawei’nin ‘P20’ adı için yeni bir ticari marka dosyasının çıktığı görülüyor.

Ne yazık ki, bilgi açısından başka bir şey yok, ancak bu gerçekten de Huawei dosyayı açtıysa, gelecekte bu seride yeni modelleri görebiliriz. Bir çok dedikodu ortalıkta dolaşırken, eğer geçmiş yıllar gözününe alırsak 2018 yılına kadar yeni modeli göremeyeceğiz.

Hiçbir şey kesinleşmese de, yeni bir Kirin 970 SoC‘nin Mate 10 ve sonraki P serisi modellerde kullanılma şansı yüksek. Şu an çip hakkında pek fazla ayrıntı mevcut değilken, bir kaynak daha önce 10 nm teknolojisi üzerine kurulacağını ve aynı zamanda dört ARM Cortex-A73 çekirdeği ve dört ARM Cortex-A53 çekirdeği kullanacağını belirtiyordu.

Bu haberlerden herhangi birinin resmi bir şekilde ortaya çıkması biraz zaman alabilir, ancak Huawei’nin bir sonraki modeli için sıkı çalıştığı iyi biliniyor.