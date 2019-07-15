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Huawei’nin İşletim Sistemi Harmony OS Olarak Adlandırılabilir!

Huawei, yeni işletim sistemine yeni isimler tescillemeye devam ediyor. Çin dışında ilk olarak Ark ve Oak olarak adlandırılması planlanırken, şimdi ise Harmony OS olarak adlandırılma ihtimali var...

By Muhammed Arslan

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ABD'de Yasaklansa Bile Huawei Hala Bazı Ülkelerde Lider!

Çinli teknoloji devi Huawei’nin açık kaynaklı bir Android tabanlı mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı çoktan onaylandı. Çin’de HongMeng OS olarak adlandırılırken, dünyanın geri kalanı için Ark / Oak OS olarak adlandırılacak işletim sistemi önümüzdeki aylarda resmi şekilde tanıtılacak.

Şimdi ise Çinli şirket yaklaşmakta olan işletim sistemi için “Harmony OS” adı altında yeni bir tescili daha aldı. AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile yapılan başvuru, ticari markanın “mobil işletim sistemleri; bilgisayar işletim sistemleri; indirilebilir işletim sistemi programları” etiketine sahip olduğunu gösteriyor.

Rapora göre, başvuru Forresters adlı bir firma tarafından yapıldı. Bu aynı zamanda Huawei’nin Hongmeng OS ve P Smart Z ticari markalarını da sunan şirket. Huawei, şirketin ABD tarafından “varlık listesine” alınmasından ve Çin deviyle her türlü ticareti yasaklamasından sonra kendi mobil işletim sisteminin gelişimini doğruladı.

Huawei'nin İşletim Sistemi Harmony OS Olarak Adlandırılabilir!

ABD, bazı şirketlerin Huawei ile işlerine devam etmelerine izin vermek için ilerlerken, Trump yönetimi söz konusuyken hiçbir şeyden emin olmamak gerekiyor. Huawei’nin Google’ın Android işletim sistemini kullanmaktan men edilme olasılığı düşük olsa da, şirketin tümü HongMong işletim sistemi bunun yerini alacak.

Kısa bir süre önce HongMong işletim sisteminin Android ve macOS’tan yaklaşık %60 daha hızlı olduğu ve diğer Çinli markalardan Vivo ve Oppo‘nun da teste katıldığı bildirildi.

KaynakLetsGoDigital
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