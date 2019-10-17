Huawei’nin Kamera Tedarikçisi Açıklama Yaptı – İşte Detaylar!

Bu günlerde, üst seviye akıllı telefonların uygun kalitede yüksek kaliteli kameralarla gelmesi bekleniyor. Özellikle Huawei Mate 30 Pro ve yeni tanıtılan Google Pixel 4 gibi akıllı telefonların çıtayı son derece yükseğe çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Tabi ki ilk olmak isteyen bir çok üretici, yüksek kaliteli lenslere yöneldi ve kamera tedarikçilerinin kapılarını çalmaya başladı.

Büyük kamera üreticisi Largan Precision, yeni cihazlarında çoklu mercek teknolojisini kullanan telefon satıcıları sayesinde 2019 yılının 4. çeyreğinde oldukça fazla iş aldığını öne sürdü. Açıkçası bu durumunda değişmeyeceğini düşünüyor. Çünkü Apple ve Huawei gibi şirketlerle ortaklıkları sayesinde mükemmel bir yıl geçiriyorlar.

Largan’ın geliri, bu yılın başında, en büyük müşterisi Apple’ın iPhone gönderilerini azaltmasından dolayı biraz zarar gördü. Ancak şirket, Huawei’nin amiral gemisi P30 akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü önümüzdeki aylarda hızla büyümeye başladı.

Daha ince, üst düzey kamera lensleri üretme süreci çok karmaşıktı. Ancak Largan işleri kolaylaştırmayı umuyor. Bu da, lider lens tedarikçilerinin tedarik zincirindeki avantajlarını sürdürmelerine ve kaliteli gönderilerin tadını çıkarmasına yardımcı olacak.

Largan şu an hala en iyi kamera tedarikçilerinden birisi olabilir. Ancak talep artmaya devam ettikçe bu değişebilir. Bazı yakın tarihli raporlara göre, Huawei daha iyi düşül fiyatlar için yeni kamera tedarik kaynakları arıyor olabilir. Buna rağmen, tedariklerinin çoğu için hala Largan’a çok güveniyor olacaklar.