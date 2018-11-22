2019 akıllı telefon dünyası için oldukça renkli geçeceğe benziyor. Akıllı telefon üreticileri çentik ile ekran boyutunu büyütme girişimlerinden sonra katlanabilir akıllı telefonlar üzerine çalışmalar yapmaya başladılar. Huawei de katlanabilir akıllı telefonlar üzerine aktif olarak çalışan üreticilerden birisi.

Yayınlanan son raporlara göre Huawei’nin katlanabilir telefonun da 5G bağlantı desteği olacağı ortaya çıkmıştı. Bu yeni telefonun tam olarak hangi isimle anılacağı hakkında bir şey duyurulmamıştı. Ortaya çıkan IP belgelerinden sonra, Huawei’nin yaklaşan katlanabilir telefonunun Mate markasını taşıyacağı iddia edildi. Ayrıca IP belgelerinde Çinli üreticinin bu telefon için Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ve Mate Fold isimlerinden birisini kullanıcığı yer aldı.

Bu dört isimden hangisinin ilk katlanabilir akıllı telefonu için kullanılacağı henüz netlik kazanmadı. Akıllı telefonun 2019 Şubat ayında resmi olarak tanıtımı yapılacak. O zamana kadar telefonun gerçek adı hakkında sızdırılan haberler neticesinde ancak bilgi edinebiliriz.

Çıkan söylentiler arasında Samsung‘un yaklaşan katlanabilir telefonunun katlama tasarımınına sahip olduğu ifade edilmişti. Ancak bunun aksine, Huawei‘nin akıllı telefon için tasarımı ise esnek bir ekranla kullanacağı belirtilmişti. Hatta Huawei, katlanabilir akıllı telefonu için Çinli BOE ekran üreticisi tarafından sağlanan esnek OLED panelleri kullanacağı da yine söylentiler arasında.

Katlanabilir telefonun özellikleriyle ilgili çok az ayrıntı şu ana kadar ortaya çıktı. Açıldığında 8 inç geniş ekran alanı sunacak ve katlandığında ekran 5 inç boyutunda olacak. Ayrıca 5G bağlantı için, Huawei’nin katlanabilir telefonunun Balong 5000 5G modemine sahip olması bekleniyor.