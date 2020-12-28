Huawei’nin Kirin destekli İlk Dizüstü Bilgisayarı Geliyor – Temel Özellikleri

Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, Huawei‘nin kendi Kirin işlemcisinden güç alan yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarının özelliklerini vurguladı. Son zamanlarda, 5G teknolojisine öncülük eden küresel bir öncü olan Çinli şirketten gelen raporlar, şirketin şu anda Huawei’nin HiSilicon ARM adı verilen özel yapım silikon yonga seti tarafından desteklenen birkaç kişisel bilgisayarın üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak, sızıntının şirketin resmi kaynaklarından gelmediğini de belirtelim.

Dizüstü bilgisayarın kutusunun bir fotoğrafı, uzun süre önce Weibo’da yayınlandı ve yakında piyasaya sürülecek dizüstü bilgisayarın önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Hadi gelin dizüstü bilgisayarın listelenen özelliklerine birlikte bir göz atalım.

Cihaz, 8 GB RAM, 512 GB SSD ve 14 inç 1080p ekranla eşleştirilmiş etkileyici ve güçlý Kirin 990 yonga setinden destek alıyor. Mükemmel görseller ve hızlı işlemler için iyi hazırlanmış. Dizüstü bilgisayarda Linux tabanlı Deepin OS 20 işletim sistemi var ve HarmonyOS’a geçiş yapması bekleniyor.

Dizüstü bilgisayar, Qingyun L410 olarak adlandırılıyor ve tahminler fiyatının MateBook 14‘ten çok daha ucuz olacağını belirtiyor. Ayrıca, islemcisinde 5G modem bulunduğundan, dizüstü bilgisayarın 5G bağlantısını desteklemesinin heyecan verici olasılığı da var. Bu 5G özelliği, cihazı öne çıkaran ve Huawei’nin yeni nesil iletişim teknolojisinin öncüsü olarak ününü artıran bir özellik diyebiliriz.

Beklendiği gibi, dizüstü bilgisayar küresel pazara sunulmadan önce Çin pazarında satışa sunulacak. Huawei şu anda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, bu yeni dizüstü bilgisayar küresel pazarda büyük bir yankı uyandırabilir.