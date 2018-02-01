Huawei'nin Yeni Honor Serisi 18:9 Ekranları Benimsiyor

Honor yakın zamanda View 10‘u ve 7X modelini 18:9 oranındaki modaya uygun yeni uzun boy ekranlarla tanıttı. Şimdi popüler sızıntı uzmanı Roland Quandt’a göre şirketin tüm portföyünü bu yeni modaya götürecek.

Aslında buna karşın yapılmış resmi bir açıklama da bulnuyor. 18:9 en boy oranına sahip ekranlar genelde kenardan kenara ekranlardır. Ancak Honor Germany’e göre gelecekte “FullView ekranına sahip yeni Honor telefonlarının olmayacağı” geçenlerde resmen açıklanmıştı.

Analist Quandt yalnızca yeni telefonların tasarımlarıyla ilgili açıklamalar yapmadı. Honor’un bazı seçili modellere Şubat ayında EMUI 8 Oreo tabanlı güncellemeyi dağıtmaya başlayacağını da belirtti.

Honor 8 Pro ve Honor 9 bu ayda güncellemeyi alacak iki şanslı cihaz olarak karşımıza ilk çıkan modeller oluyorlar. Honor 7X sahipleri ile Honor 8 modelinin durumu karışıkken, 2018 ikinci çeyreğine kadar beklemek zorunda kalacaklar. Temsilciye göre, Oreo’ya bir güncelleme henüz gelmiyor, ancak “yakın gelecekte bu konuda da bir sürpriz olacak” dedi.

Sizce geleceğin Honor serisi telefonları 18:9 en boy oranlı ekranlarla gelir mi?