Huawei tüm amiral gemisi telefonlarını 2018 yılında piyasaya sürdü. Şimdi ise hala devamının gelmesini bekleniyor. Honor View 10 heyecanla beklenen Huawei alt markasının modeliydi. Huawei’nin yeni telefonunun Honor View 20 olması bekleniyor.

VCE-AL00 ve VCE-TL00 model numaralı telefon 3C ajansı tarafından gerekli sertifikayı alarak tanıtım etkinliğine adım adım daha da yaklaşıyor.

Çin firmasının V20 olarak piyasaya süreceğini tahmin ettiğimiz Honor View 20‘nin görünümüne sahip olduğu çok net görünüyor. Çünkü zaman çizelgesi Çin’de Kasım ayına kadar süren aynı sürümün devamı olan View 10 ile eşleşir özellikleri içeriğinde barındırıyor.

Honor yeni akıllı telefonu hakkında spesifikasyonlar için çok erken olmasına rağmen güvenli bir sızıntı haberden alınan bilgilere göre Android Pie ile desteklenecek. Ayrıca kirin 980 yonga seti, EMUI 9.0, üstte bir çentik, ve büyük bir ekran ile tanıtılacak. Zaten daha öncesinde üç kameraya sahip Honor akıllı telefonlarını biliyorduk. Bu yüzden Honor View 20’ninde yüksek bir ihtimalle üçlü kamera sistemine sahip olacağı tahmin ediliyor.