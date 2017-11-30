Huawei’nin Çin’deki yeni Honor V10 phablet’tin tanıtım etkinliği nedeniyle şirket, planlanan yüz tanıma teknolojisi hakkında iPhone X‘deki Apple Face ID‘yi geçeceğini düşündüren bazı ilginç slaytlar gösterdi. İşler plana göre yapılırsa, teknoloji 10 kat daha keskin.

Üzerinde çalıştığı derinlik algılama sistemi TrueDepth kamera sistemine benziyor. Bir diğer önemli istisna ise: Yüzünüzün 3D görüntüsü oluşturmak için kullanılan kızılötesi-projektör kombinasyonu, 10 saniye içinde 300.000 nokta yakalıyor. Bu rakamlar doğruysa, aynı zaman çerçevesinde Face ID’nin aldığı değerin 10 katı fazla.

Bir kullanıcıyı parmak izi tarayıcısını kullanmak ile aynı 400 milisaniyede giriş yapabilmek oldukça hızlı. Huawei, hatta bir Animoji kopyasını bile gösterdi.

Apple’ın Face ID teknolojisinde bazı sorunlar var ve birkaç kez bu teknoloji aşıldı. Apple’ın üretimin hızlandırılması için kamera sistemindeki bazı köşerleri kesmesi işe yaramadı.

Huawei’nin gösterdiği, teknolojinin ilerlemesi için iyi bir haber olsa da, sistem yakında gelmeyecek. Huawei, bunu bir çalışma prototibi olarak gösterdi; ancak teknolojinin ne zaman başlayacağına ve hangi aygıtlarda başlatmayı planladığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu, şirketin Apple ile karşı karşıya geldiği ilk sefer değil. Huawei, iPhone 6 telefonlarında kullanmadan iki hafta önce 2015 yılında Mate S için Force Touch işlevini yayımlamıştı.