Hybrid Araba Nedir?

Bir hybrit otomobil, birden fazla motor gücü kullanan bir araçtır. Yani, benzinli veya dizel motoruyla bir elektrik motoruyla birleştirmek anlamına geliyor. Sıralı sistemden farklı olarak, her iki yakıt tipi ile bağımsız olarak kullanılabiliyor

Bir hybrit arabanın ana avantajları, benzer bir geleneksel benzin veya dizel motorlu araçtan daha az yakıt tüketmesi ve daha az karbondioksiti salmasıdır. Daha temiz bir dünya için en iyi araçlardan birisi oluyor.

Hibrit otomobil sahipleri ayrıca ilk yıldaki düşük yol vergisi ve şirket araç vergisi biçiminde ekstra avantajlar elde etmenin yanı sıra trafikte ekstra ücretler ödemeyi de önlüyor. Hibrit otomobillerde geleneksel bir motor, bir elektrik motoru ve bir akü var. Bu üç farklı sistemin her biri farklı şekilde çalışıyor.

Hybrit Araba Çeşitleri

1. Paralel Hybrit Arabalar

Hybrit arabalar içerisinde bunlar en yaygın olanıdır. En ünlüsü ise Toyota Prius‘tur. Parelel Hybrit otomobilin tekerleklerine üç farklı yolla güç verilebilir: doğrudan motordan, yalnızca elektrik motorundan veya birlikte çalışan her iki güç kaynağından.

Yaklaşık olarak saatte 24 km’ye kadar hızlarda, Prius elektrik motorunu sadece güç için kullanıyor, bu da şehirlerarası sürüş için çok ekonomik. Benzinli motor hız arttıkça devreye girer ve sert ivmelenme sırasında en çok kullanılır.

Frenlere basarak aracı ne zaman yavaşlatırsanız veya ne zaman kullanırsanız, rejeneratif fren sistemi elektrik üretir ve daha sonra kullanmak üzere bataryada saklar.

Aracın aküsü ise, elektrik motorunun otomobile 1.9 km kadar güç verebilecek kadar büyüktür. Toyota, bu sistemi Yaris ve Auris hatchback‘lerinde ve Prius+ MPV hibritlerinde de kullanırken, Audi, BMW, Citroen, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche ve Volkswagen‘den gelen arabalar aynı temelde çalışıyor.

2. Menzil Artırıcı (Range Extender) Hybrit Arabalar

Bunlar sadece akülerini şarj eden bir jeneratör kullanarak elektrik üretmek için geleneksel motorlarını kullanır. Motor asla aracı sürmez, sadece elektrik motoru için enerji üretir.

Menzil artırıcı (Range Extender) özellikli BMW i3 en popüler örneklerden biridir. Honda Jazz Hybrid, gerektiğinde nispeten küçük konvansiyonel motorlarına yardımcı olmak için bir elektrik motoru da kullanıyor.

Bu tür Hybrit arabalar ayrıca sahip oldukları batarya miktarına bağlı olarak güçlü veya hafif olarak sınıflandırılır. Daha fazla batarya kapasitesi ile güçlü Hybritler, yalnızca elektrik gücü ile çalışanlardan daha fazla sürüş yapabilir.

3. Kablolu (Plug-in) Hybrit Arabalar

İsminden de anlaşılacağı gibi, bu tür bir Hybrit arabalar hareket halindeyken şarj edilmesinin yanı sıra bataryasını şarj etmek için elektrik prizine takılabilir.

Etkili olarak, geleneksel hibritler ve tam elektrikli araçlar arasında yarı yarıya fark vardır. Klasik bir motora sahip olmalarına rağmen, normal hibritlerden daha büyük akülere sahiptirler ve sadece elektrik gücünde daha uzun mesafeler sürebilirler.

Bazı durumlarda bazı durumlarda kesintisiz uzaklık 49 kilometreye kadar olabilmekte. Mistubishi Outlander, Toyota Prius ve Volvo V60 da dahil olmak üzere artan sayıda Kablolu (plug-in) Hybrit araç mevcut.

Hybrit Arabaların Yararları Nelerdir?

Hybrit arabaları sürmek, geleneksel bir otomatik araba sürmeye benzer. Bu nedenle performanstan çok az ödün verir.

Çoğu güçlü hybritler, sürücünün sürüş koşullarına bağlı olarak maksimum verimlilik veya performans seçmesini mümkün kılan, ekodan güce kadar çeşitli güç modlarına da sahiptir.

Menzil kaygısı bir sorun değildir ve hybrit araçların kendilerini hareket halindeyken bile şarj ettiğini varsayarsak bir şarj noktasına ihtiyaç duymazsınız.

Hibrit modellerin yıllık MTV tutarları, aynı motor hacmindeki benzinli ya da dizel araçlar ile aynıdır. Örneğin, Yaris Hybrid’in yıllık 1799 TL, C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris Hybrid Touring Sports ve Prius’un yıllık 3176 TL ve RAV4 Hybrid’in yıllık 7505 TL’dir.

Hybrit Arabayı Satın Almak Mantıklı mı?

Şayet zamanınızın çoğunu şehir içinde geçiriyorsanız, Hybrit arabalar yakıt tüketimi söz konusunda olduğunda kesinlikle bir numara. Ayrıca görünüm açısından da son derece hoş yapıları var.

Ayrıca etkili bir şekilde ücretsiz seyahat eden sadece elektrikli güçle çalışmaktan en fazla faydayı elde edersiniz. Sık sık kısa yolculuklar yapıyorsanız ve hibritin ekstra esnekliğine ihtiyacınız yoksa, size daha ucuz şehir seyahatleri ve egzoz borusu emisyonu vermeyecek elektrikli bir otomobille daha iyi olabilirsiniz.

Ancak, çok fazla uzun yolculuklar yapıyorsanız, verimli bir dizel araçla daha iyi olabilirsiniz. Otoyollar hibritlerin en az verimli olduğu yol türleridir, çünkü hibritlerden daha yüksek hızlı yakıt ekonomisi sağlama olasılığı yüksektir.