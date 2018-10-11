Hyper Boost İlk OPPO R17 ile Karşımıza Çıkıyor

Bugün yapılan etkinlikte OPPO akıllı telefonları için yazılım hızlandırma motoru olan Hyper Boost teknolojisini açıkladı. Hyper Boost telefonun performansını büyük ölçüde arttıran optimizasyon sağlar.

Hyper Boost’un geliştirdiği teknoloji sayesinde sistem, oyun, ve uygulamalarda performansın çok daha iyi hale geldiğini OPPO açıkça belirtti.

Hyper Boost sistem optimizasyonu için Davranış-Farkındalık Planlaması adlı bir özellik getiriyor. Yeni tasarlanan Linux görev zamanlayıcısı aracılığıyla temel donanımın frekansını 0,2 milisaniyelik birimlerde dinamik olarak ayarlayabiliyor. Bu durum ise Android’in Linux temelindeki çekirdek ile kıyaslandığında, sistem işlemlerinde önemli bir iyileşme sağlıyor.

Hyper Boost birden fazla donanım platformunun sistem düzeyinde optimizasyonunu, ve donanım platformu satıcılarına teknik geri bildirim sağlar.

OPPO en iyi 100 mobil oyunu optimize etmek için Tencent, Netease ve üç büyük oyun motoruyla ortak çalışacaklarını da belirtti. Hyper Boost daha sonra eklenmesi beklenen 11 popüler oyuna optimizasyon sağlamak amaçlı çalışıyor.

OPPO ilerleyen zamanlarda Hyper Boost un AI özelliklerini geliştirmeyi ve böylece optimizasyon sayesinde daha iyi performans elde etmeyi planladığını söyledi. Ayrıca farklı kategoride bulunan oyunları destekleyebilmek için daha fazla oyun satıcısı ve oyun motoru ile ortak olacaklarını da eklemeyi unutmadı.

Hyper Boost’un ilk telefonlarından birisi OPPO R17 olacak.