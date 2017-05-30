Hyundai, Kona modeline ait şifreli video yayınladı

Hyundai, Kona’yı bu yaz aylarında gösterecek, ancak bu arada, automaker yeni subcompact crossover’unu canlandıran bir dizi şifreli video yayınladı. Videolardan bazıları yemek temalı, diğerleri Hawaii temalı ve bir diğeri ise bize Kona’nın yan profilinin net bir görüntüsünü sunuyor.

Aşağıdaki videoda, Kona kas oranlarını ve güçlü karakter çizgilerini gösterir. Tavan, vücudun geri kalanının aksine siyah renkte boyalı şekilde görünüyor. Ayrıca, dar arka lambaları ve aracın düşük zemin temizliğini oluşturan ve gerçek bir SUV görünümünü veren agresif tekerlek kemerlerinin ipuçlarını da görebiliriz.

Her ne kadar bu videolarda göremesek de, diğerleri Kona oyuncusu modelin, LED farların üstünde oturan LED gündüz ikiz farları içerdiğini gösteriyor. Aynı zamanda, diğer yeni Hyundai modellerinde gördüğümüz aynı basamaklı ızgaraya da yer verilecek. Kona’daki motor seçenekleri belli değil, ancak Hyundai, isteğe bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sistemi sunacağını açıkladı. Hyundai Kona, 2018 yılının başında Mazda CX-3, Honda HR-V ve Toyota C-HR‘ye karşı yarışmayı bekliyor öncelikle ABD pazarına satılacak.

Başka bir video, Hyundai’nin Kona’nın kapağını alıp Kona rozetini de içeren bir kaç parça aracın görüntüsünü gösteriyor. Diğer birkaç video, geçişin bir turuncu ve bir yumurta olduğunu düşünürken, diğer iki video da Kona’yı adı verilen Hawai varış yeriyle bağdaştırıyor. Aşağıdaki bu yaratıcı videolardan bazılarına göz atın.