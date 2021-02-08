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Hyundai ve Apple’ın Görüşmeleri Sona Erdi!

Apple, sürücüsüz yani otonom araçlar için araba üreticileriyle görüşmeye devam ediyor. Bu kez de Hyundai ile el ele veren şirket, bir sonuç alamadan görüşmeyi sona erdirmiş olabilir.

Ayşen Sıla

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Geçen ay Hyundai, şu anda Apple Car olarak anılan projenin hayata geçebilmesi için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı. Apple’ın otonom bir sürüş deneyimi sunan bu projesi sahiden de iddialıydı.

Her iki şirketin de Apple Car üretimi için bu yıl Mart ayı sonunda anlaşmaya varması bekleniyordu. Ancak birkaç gün önce, şirketlerin görüşmeleri durdurmuş olabileceği de söylentiler arasına girdi.

Hyundai ve Kia, Apple Car’ın üretimiyle ilgili görüşmelerini sona erdiğini doğruladı. Bir düzenleme dosyasında, Hyundai ve Kia, iki firmanın sürücüsüz elektrikli otomobil geliştirme konusunda birden fazla ekipten talep aldığını, ancak görüşmelerin ilk aşamalarında olduğu için herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

hyundai

Görüşmelerde, Hyundai’nin 2024 yılına kadar 100.000 otomobil üretmek amacıyla Gürcistan’da Kia tarafından kontrol edilen bir fabrikayı işleterek ABD’ye üretim getireceği öne sürüldü. Projeyi gerçeğe dönüştürmek için Apple’dan 3.6 milyar dolarlık bir yatırım da alınacaktı.

Hyundai ve Kia ile görüşmeler anlaşmaya varılmadan sona ererken, Apple ile diğer firmalarla görüşmelerin durumu henüz bilinmiyor. Daha önce, ABD merkezli teknoloji devinin aynı anda en az altı Japon otomobil üreticisiyle görüştüğü de söylentiler arasındaydı. Umarız Apple, sürücüsüz arabayla alakalı projesini hayata geçirebilir.

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Cepkolik
KaynakBusiness Times

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